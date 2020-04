Ivanka Trump unohti liittovaltion ohjeet ja matkusti perheineen juhlapyhän viettoon – vaati itse amerikkalaisia pysymään kotona

Valkoinen talo asettui puolustamaan presidentin tyttären ja neuvonantajan päätöstä.

Presidentti Donald Trumpin tyttären Ivanka Trumpin sekä tämän aviomiehen Jared Kushnerin hiljattain tekemä matka on herättänyt närkästystä Yhdysvalloissa. Kumpikin kuuluu presidentin perheen lisäksi myös tämän neuvonantajakaartiin.

Trump ja Kushner matkustivat Washingtonista lapsineen New Jerseyn Bedminsteriin viettämään juutalaisten pääsiäiseksikin kutsuttua pesah-juhlaa. Pesahia vietettiin 8.–16. huhtikuuta.

Sekä Washingtonissa että New Jerseyssä asukkaita on kehotettu pysymään kotonaan ja välttämään epäolennaista matkustamista, jotta koronaviruksen leviämistä saataisiin hillittyä. Samanlaisen linjauksen on tehnyt myös Valkoinen talo.

Trumpin ja Kushnerin on siis tulkittu ylenkatsoneen liittovaltion koronavirukseen liittyviä suosituksia.

Valkoinen talo vahvisti torstaina New York Timesin alun perin uutisoiman tiedon perheen matkasta. Valkoisen talon mukaan perhe ei kuitenkaan ollut matkallaan sen enempää kontaktissa ulkopuolisiin kuin se olisi ollut Washingtonissa pysyessään.

– Ivanka sekä hänen lähin perheensä juhlivat pesahia suljetussa tilassa, jota voidaan pitää perheen kotina. Hänen matkansa ei poikennut hänen matkoistaan töihin ja takaisin, ja kohteessa oli paljon vähemmän ihmisiä kuin hänen kotinsa ympäristössä Washingtonissa, Valkoisen talon lausunnossa sanottiin AFP:n mukaan.

Lausunnon mukaan Trump myös harjoitti sosiaalista etäisyyttä Bedfordissa ollessaan sekä työskenteli etäyhteyksien välityksellä.

– Hänen matkansa ei ollut kaupallinen. Hänen valintansa oli viettää yksityinen loma perheen kanssa, Valkoinen talo ilmoitti.

”Kaikilla meistä on rooli viruksen leviämisen hidastamisessa”

Liittovaltion suositusten myötä miljoonat amerikkalaiset eri puolilla maata ovat joutuneet muuttamaan pääsiäiseen ja pesahiin liittyviä suunnitelmiaan sekä luopumaan pyhien viettämisestä toisaalla asuvien läheisten kanssa.

Närkästystä herättää myös se, että Ivanka Trump on itsekin vedonnut sosiaalisessa mediassa amerikkalaisiin, jotta he kunnioittaisivat ohjeistuksia viruksen leviämisen estämiseksi.

– Te, jotka olette riittävän onnekkaassa asemassa pysyäksenne kotona, olkaa kilttejä ja tehkää niin. Kaikilla meistä on rooli viruksen leviämisen hidastamisessa, ja sosiaalisen etäisyyden ottaminen pelastaa henkiä, Trump sanoi maaliskuun lopulla julkaisemallaan videolla.

Hän antoi tunnustusta sille, että ihmiset ovat sekä yksilöinä että yhdessä kyenneet vastaamaan ”valtavaan haasteeseen” pysyessään neljän seinän sisällä.

Kushner on puolestaan ollut yksi keskeisistä tekijöistä Valkoisen talon koronaviruspolitiikan muotoilemisessa.