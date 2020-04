Tartunnat rehottavat Moskovan alueella laajoista rajoitustoimista huolimatta.

Venäjällä koronatartuntojen määrä on kasvanut vuorokaudessa yli 4 000:lla, mikä on Venäjän tartuntojen korkein määrä sitten epidemian alun. Tartuntoja on kaikkiaan todettu maassa yli 32 000.

Yli puolet uusista tartunnoista on kirjattu Moskovaan ja sen lähialueille. Moskovassa liikkumista on rajoitettu laajasti maaliskuun lopulta saakka. Ulosmeno on sallittu ainoastaan työmatkoja, lemmikin ulkoilutusta, roskien vientiä ja kaupassa käyntiä varten. Liikennöinti julkisilla tai omalla ajoneuvolla on vaatinut digitaalisen luvan tästä viikosta lähtien.

Tiukat rajoitukset ovat voimassa näillä näkymin toukokuun alkuun.

Koronaviruskuolemia maassa on tilastoitu 273. Määrä kasvoi viimeisimmän vuorokauden aikana 41:llä. Moskovan varapormestari Anastasia Rakova varoitti, että edessä on vielä vaikeita viikkoja, sillä viranomaisten arvioiden mukaan tartuntahuippu on Venäjällä kahden–kolmen viikon päässä.

Venäjä on tehnyt tähän mennessä noin 1,7 miljoonaa koronavirustestiä, mutta testien luotettavuudesta on liikkunut epäilyjä.

Malarialääkeellä koronaa vastaan

Venäjän viranomaiset ovat sallineet koronaviruspotilaiden lääkitsemisen malarialääkkeellä. Ne ovat peräisin Kiinasta, josta lähetettiin Venäjälle 68 000 lääkepakkausta.

Hydroksiklorokiini-nimisen lääkeaineen tehosta koronapotilaan hoidossa on hyvin hataria tietoja, sillä toistaiseksi kokeiden otosmäärät ovat olleet pieniä. Nämä testit kuitenkin vaikuttivat lupaavilta.

Lääkkeen tehoa ja turvallisuutta on kyseenalaistettu. Sivuvaikutukset voivat olla vakavia, etenkin jos lääkettä yhdistetään muuhun lääkitykseen.

Tästä huolimatta esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa lääkkeen käyttöä on ainakin suunniteltu. Tanskassa hoitoa suunniteltiin klorokiini-nimisellä lääkeaineella.

Esimerkiksi Euroopan lääkevirasto on kehottanut pidättäytymään sekä hydroksiklorokiinin että klorokiinin käytöstä ennen kuin niiden tehosta saadaan riittävää kliinistä näyttöä. Myös Venäjä sanoo, että koronapotilaille annetaan malarialääkettä terveysviranomaisten tiukassa valvonnassa.