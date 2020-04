Jo puoli miljoonaa brittiä on allekirjoittanut vetoomuksen ritarinarvon myöntämisestä Tom Moorelle. Hän näyttää voittaneen puolelleen sydämet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Ilta-Sanomat kertoi tiistaina toisen maailmansodan veteraanista Tom Mooresta, 99, joka halusi kerätä Britannian terveydenhuollolle rahaa kävelemällä takapihallaan 100 kierrosta. Kyse on vain 25 metrin lenkistä, mutta vastikään lantionmurtumasta ja syövästä toipuneelle, rollaattorin kanssa liikkuvalle ikämiehelle urakka on luonnollisesti vaativa.

Mooren kampanjan alkuperäisenä tavoitteena oli saada kasaan 1 000 puntaa, mutta tiistaina mies oli onnistunut yltämään jo 1,7 miljoonaan puntaan. Sittemmin sana kampanjasta on kiirinyt edelleen, ja lahjoitusten määrä on moninkertaistunut.

Moore sai ponnistuksena viimeisten askelten tueksi Yorkshiren rykmentin ensimmäisen pataljoonan kunniavartioston.

Perjantaina Reuters uutisoi Mooren kampanjan tuoton kasvaneen jo yli 17,4 miljoonaan puntaan eli reiluun 20 miljoonaan euroon. Samalla Mooren kerrottiin saavuttaneen torstaina tavoitteensa ja kävelleen täydet 100 kierrosta puutarhassaan Bedfordshiressa.

– Tämä on kaikille niille ihmisille, joilla on vaikeaa tällä hetkellä. Aurinko paistaa vielä teille, ja pilvet katoavat, Moore totesi BBC:n mukaan otettuaan urakkansa viimeiset askeleet.

Kyyneliltä ei vältytty, kun joukko terveydenhuollon työntekijöitä osoitti torstaina Liverpoolissa kiitoksensa ”Kapteeni Tomille”.

Hän on kertonut haluavansa kiittää kampanjalla Britannian julkisen terveydenhuollon NHS:n työntekijöitä paitsi itse aiemmin saamansa hoidon vuoksi, myös kannustaakseen näitä koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Puoli miljoonaa allekirjoittajaa vaatii veteraanille ritarin arvonimeä

Moore näyttää voittaneen puolelleen paitsi kaikenikäisten brittien, myös muualla asuvien sydämet. Lahjoituksia on virrannut kaikkialta maailmasta, ja niitä ovat tehneet myös useat julkisuuden henkilöt kuten tv-juontaja ja toimittaja Piers Morgan.

Taiteilija Rachel List maalasi perjantaina Pontefractissa alikulkutunnelin seinään muraalia, joka on saanut innoituksensa kapteeni Tom Mooresta.

Yli 850 000 yksittäisen lahjoituksen lisäksi 30. huhtikuuta 100 vuotta täyttävälle Moorelle on virrannut koululaisten tekemiä syntymäpäiväkortteja, ja jopa taiteilijat ovat innostuneet ikuistamaan häntä teoksiinsa.

– En ollut koskaan aikaisemmin nähnyt 100-vuotiasta. Hän oli sotasankari. Nyt hän on minun sankarini ja koko maan sankari, BBC:n haastattelema Reegan Davies, 8, perusteli sitä, miksi hän halusi muistaa Moorea postikortilla.

Britanniassa on kerätty jo puoli miljoonaa nimeä listaan, jolla Moorelle vaaditaan ritarinarvoa, ja sitä on vaadittu myös useammalle Lontoon metroasemalle jätetyissä anonyymeissä viesteissä.

Britannian liikenneministeri Grant Shapps kehui Moorea ”mahtavaksi herrasmieheksi” ja ”todelliseksi kansallissankariksi”, joka on antanut koronavirusepidemiasta kärsivälle kansalle roppakaupalla toivoa.

– En haluaisi puuttua hänen majesteettinsa kunnianosoituslistaan, mutta mielestäni on aika selvää, että tämä herrasmies on lähes pelastanut tämän kansakunnan näinä vaikeina aikoina. Uskon kaikkien tukevan ajatusta tunnustuksen myöntämisestä hänelle, Shapps vastasi toimittajien kysymykseen siitä, tulisiko kuningatar Elisabetin myöntää Moorelle ritarin arvonimi.

Kuninkaallinen videotervehdys

Kuningashuoneessa on jo pantu Mooren saavutus merkille. Mooren keräämässä potissa on mukana myös Cambridgen herttuan, prinssi Williamin lahjoittama summa, jonka koosta ei ole tietoa.

Prinssi William kutsui Tom Moorea ”yhden miehen varainkeruukoneeksi”.

Tuleva kuningas lähetti veteraanille myös erityisen videotervehdyksensä yhdessä puolisonsa, herttuatar Catherinen kanssa.

– Tämä on hämmästyttävää. Rakastan myös sitä, että hän on 99-vuotias sotaveteraani. Hän on ollut kuvioissa pitkään ja hän tietää kaiken. On mahtavaa, että kaikki ovat inspiroituneet tästä tarinasta ja hänen päättäväisyydestään. Hän on yhden miehen varainkeruukone ja vain Jumala tietää, mikä lopullinen summa tulee olemaan, William sanoi videolla.

Myös pääministeri Boris Johnson on antanut ymmärtää muistavansa Moorea jollakin tavoin tämän saavutuksen johdosta.

– Tom on voittanut puolelleen kansan sydämet sankarillisilla ponnistuksillaan sekä kerännyt uskomattoman määrän rahaa kovasti työskentelevälle NHS:n henkilökunnalle, pääministerin tiedottaja kehui Sky Newsin mukaan.