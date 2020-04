Tartuntatautien asiantuntija Nikolai Malyshev varoittaa, että Venäjän osalta koronaviruksen pahimmat ajat ovat edessä vasta kesällä.

Venäläinen professori, infektiotauteihin erikoistunut lääkäri Nikolai Malyshev ennustaa Venäjän koronavirustilanteen pahenevan päivä päivältä vielä ainakin puolentoista tai kahden kuukauden ajan.

– Joka päivä me näemme yhä enemmän sairastuneita. Suurin osa asiantuntijoista on yhtä mieltä siitä, että huippu tulee jossain kesä-heinäkuun tienoilla, joten näiden lukujen ei pitäisi säikäyttää meitä, olivatpa ne miten merkittäviä tahansa, Malyshev sanoi Rossija Segodnjan järjestämässä tiedotustilaisuudessa uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

Malyshevin mukaan epidemia on nyt Venäjällä täydessä vauhdissa, mutta ”vuoren huipulle” ei ole vielä päästy.

– Valitettavasti myös kuolleiden määrä tulee kasvamaan, hän korosti.

Suojapukuun pukeutunut ambulanssin työntekijä kuvattuna Moskovassa.

Malyshevin mukaan venäläiset asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että epidemian huippu on ohitettu aikaisintaan puolentoista kuukauden tai kahden kuukauden kuluttua.

Tällöin oltaisiin juhannuksen tienoilla, mutta Malyshev itse mainitsi puheenvuorossaan mahdollisuuden, jonka mukaan huippu saavutettaisiin vasta heinäkuussa. Yksikään venäläislääkäri ei ole myöskään arvioinut selkein sanoin, kuinka kauan niin sanottu huippu kestäisi ennen kuin sairastuneiden määrä kääntyisi laskuun.

Venäjällä on myös toisenlaisia mielipiteitä asiantuntijoiden piirissä. Esimerkiksi tunnettu lääkäri Leonid Roshal on sitä mieltä, että Venäjä on juuri saavuttamassa epidemian huipun, kertoo uutistoimisto Tass.

Suoja-asuun pukeutunut sotilas puhdisti pietarilaisen junavaunutehtaan aluetta ja pesun kohteeksi päätyi myös vallankumousjohtaja Vladimir Iljitsh Leninin patsas.

Venäjällä on määrätty niin sanottua itse-eristyksen aikaa huhtikuun loppuun saakka. Nyt on jo veikkailuja siitä, että tuota aikaa saatetaan jatkaa toukokuulle.

Ensimmäisenä tällaisen ratkaisun teki jo Bashkortostan, joka ilmoitti jatkavansa eristys- ja etätyöaikaa kesään asti eli ainakin vielä toukokuun ajan, kertoo Komsomoslkaja Pravda.

Bashkortostanin pääkaupunki on Ufa, joka on tullut suomalaisille tutuksi esimerkiksi jääkiekkojoukkue Salavat Julajevista.

Tällä hetkellä Venäjällä on vahvistettuja koronavirustartuntoja noin 28 000. Kuolemantapauksia on yli 230 ja parantuneita on yli 2 300, käy ilmi Rospotrebnadzorin luovuttamista tilastoista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin taipui torstaina ilmoittamaan, että toukokuun 9. päivän voitonparaatia ei voida järjestää Moskovan Punaisella torilla eikä suuria yleisötilaisuuksia järjestetä Suuren isänmaallisen sodan voiton kunniaksi muissakaan venäläiskaupungeissa.

Putin myönsi, että päätös oli vaikea tehdä, sillä hänen mukaansa voitonpäivä on venäläisille pyhä juhla.

Maanantaina Putin kävi neuvonpitoa Venäjän epidemiologisesta tilanteesta eri asiantuntijoiden kanssa. Hän ilmoitti tuolloin julkisuuteen, että epidemian huippua ei ole ohitettu vielä edes Moskovassa.

– Sairaus on potilailla vaikea. Lähiviikot tulevat olemaan monella tavoin ratkaisevia, Putin sanoi.

Putin varoitti myös, että aluejohtajien on tehtävä omilla alueillaan kiireellä kaikki mahdolliset suojautumis- ja varautumisoperaatiot.

Mikäli kuvernöörien laiminlyöntejä havaitaan, ne tullaan Putinin mukaan käsittelemään rikoslain mukaan eikä pelkkinä hallinnollisina rikkeinä, kertoo Izvestija.

Venäjän median mukaan kuvernöörejä uhkaa siten maksimissaan jopa seitsemän vuoden vankeusrangaistus, jos heidän todetaan toimineen vastuuttomasti epidemiaan varautumisessa.