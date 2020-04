Tutkimukset: Liikalihavuus altistaa vakavalle covid-19-taudille – erityisesti nuoret vaarassa

Useat tutkimukset ovat yhdistäneet liikalihavuuden ja vakavaksi kehittyneen covid-19-taudin.

Koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin tiedetään olevan vaarallisempi iäkkäille ja perussairauksista, erityisesti keuhkosairauksista kärsiville. Tuoreiden tutkimusten mukaan myös liikalihavuus vaikuttaa nostavan riskiä taudin vakavalle muodolle, joka vaatii sairaalahoitoa.

Löydöistä kertovan New York Timesin mukaan kyse on vielä alustavista ja vahvistamattomista tutkimustuloksista, sillä vasta muutaman kuukauden ajan levinnyttä koronavirusta ei vielä ole ehditty tutkia perusteellisesti. Ylipainoisten riski vakavaan sairastumiseen on kuitenkin havaittu useissa toisistaan riippumattomissa tutkimuksissa ja sairaaloissa.

Lehti kertoo tutkimusten osoittavan liikalihavuuden olevan riskitekijä erityisesti nuorille koronapotilaille. Syytä lihavuuden ja covid-19-taudin vakavan muodon välillä ei toistaiseksi tiedetä. Tutkijat kuitenkin epäilevät sen voivan liittyä ylipainoisilla yleisempiin hengitysteiden häiriöihin ja diabeteksen kaltaisiin perussairauksiin.

Yli 4000 koronapotilasta käsittänyt amerikkalaistutkimus havaitsi ylipainolla olleen selvä yhteys koronaviruksen vuoksi sairaalaan joutumiseen. Ylipaino liitettiin myös kohonneeseen riskiin kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Toisessa tutkimuksessa, joka keskittyi alle 60-vuotiaisiin potilaisiin, liikalihavuudesta kärsivillä potilailla havaittiin kaksinkertainen riski joutua sairaalaan. He myös päätyivät todennäköisemmin teho-osastolle kuin normaalipainoiset.

Myös The Lancet-lehdessä julkaistussa kiinalaistutkimuksessa ylipainoisilla covid-19-potilailla todettiin kaksinkertainen riski vaikeaan keuhkokuumeeseen. Toisessa, 112 potilasta käsitelleessä kiinalaistutkimuksessa 17:stä koronavirukseen kuolleesta peräti 15:n kerrottiin olleen lihavia.

Tuoreessa ranskalaistutkimuksessa Lillen kaupungin alueella lähes puolet tutkituista 124 koronapotilaasta oli ylipainoisia, joka on kaksinkertainen määrä viime vuonna muista syistä tehohoitoon joutuneista. Tutkimuksessa havaittiin myös että painavammat potilaat tarvitsivat hengityskonetta muita useammin.