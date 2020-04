Koronaa sairastanut nainen synnytti hengityskoneessa ja tajuttomana – näki lapsensa vasta kahden viikon iässä

Keinotekoiseen koomaan vaivutettu Yanira Soriano synnytti terveen poikavauvan.

New Yorkissa asuva Yanira Soriano oli raskautensa loppuvaiheessa, kun hän hakeutui sairaalaan hengitysvaikeuksien ja supistusten takia. 36-vuotiaalla Sorianolla todettiin koronaviruksen aihettama covid-19-tauti sekä keuhkokuume.

Keuhkokuume oli luonteeltaan hyvin ärhäkkä, joten Soriano vaivutettiin keinotekoiseen koomaan ja kytkettiin hengityskoneeseen.

Soriano oli hengityskoneessa ja tajuton, kun hän synnytti keisarinleikkauksella poikalapsen raskausviikolla 34.

– Hän ei ollut hereillä, kun hänen vauvansa syntyi, ei kuullut vauvan ensimmäistä parkaisua eikä hänellä ollut mahdollisuutta saada vauvaa viereensä heti synnytyksen jälkeen, newyorkilaisen Southsiden sairaalan synnytys- ja gynegologisen osaston johtajalääkäri Benjamin Schwartz sanoi ABC News -kanavalle.

Soriano oli sairaalassa tehohoidossa lähes kaksi viikkoa poikavauvansa jälkeen. Walter-nimen saanut vauva siirrettiin lastensairaalaan odottamaan äitinsä toipumista. Walterin koronavirustesti oli negatiivinen.

Tämän viikon maanantaina Soriano pääsi pois hengityskoneesta – kymmenen päivää synnytyksensä jälkeen.

Herkkä hetki. Yanira Soriano tapaa ensimmäisen kerran koomassa synnyttämänsä pojan Southside-sairaalan ulkopuolella.

Ja keskiviikkona 15. huhtikuuta se vihdoin tapahtui, sairaalasta pois päässyt Soriano näki poikansa ensimmäisen kerran. Soriano tuotiin sairaalan ulko-oville pyörätuolilla, ja silloin hän sai ensimmäisen kerran Walterin syliinsä ympärillä olevien hoitajien osoittaessa suosiotaan.

– Se oli äärimmäisen ylpeä hetki. On vaatinut monilta ihmisiltä useita työvuoroja, jotta potilaalle on voitu antaa kaikki se hoito, jota hän on tarvinnut, Schwartz kiitteli.

– Tiedetään, että monet hengityskoneeseen päätyneet potilaat eivät selviydy koronaviruksen aiheuttamasta keuhkokuumeesta hengissä. Tämä äiti ei pelkästään selviytynyt, vaan hän pystyi nousemaan pyörätuolista ja kävelemään autolleen vauva sylissä. Se antaa meille valtavasti toivoa nykyisten ja tulevien potilaiden hoidossa, Schwartz ylisti.