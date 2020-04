Tunisia pidätti kaksi miestä terrorismista, epäillään koronan tahallisesta tartuttamisesta

Tunisiassa on todettu satoja koronatartuntoja ja kymmeniä kuolemantapauksia.

Tarkoitus oli Tunisian sisäministeriön mukaan tartuttaa poliiseja.

Tunisiassa on pidätetty kaksi miestä yrityksestä tartuttaa poliiseihin koronavirusta. Miehiä epäillään terroristisesta salaliitosta.

Toisen miehen epäillään kuuluvan jihadistiverkostoon. Sisäministeriön mukaan häntä syytetään siitä, että hän on käyttänyt vaikutusvaltaansa virusoireita saaneisiin kannattajiinsa. Toinen puolestaan on kertonut, että hänen on käsketty yskiä tahallaan poliisiasemalla, jossa hän joutui käymään säännöllisesti, koska oli valvonnan alla. Tarkoitus oli ministeriön mukaan tartuttaa poliiseja.

Miestä on nyt testattu sen selvittämiseksi, onko hänellä todella koronavirustartunta.

Miehet pidätettiin maanantaina Etelä-Tunisiassa.

Tunisiassa on todettu satoja koronatartuntoja ja kymmeniä kuolemantapauksia. Maassa on ollut poikkeustila vuodesta 2015 lähtien tuolloin tehtyjen terrori-iskujen vuoksi.