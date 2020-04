Putin tarjoaa venäläisille ”perheen sisäistä voitonjuhlaa” – korona siirsi 75-vuotisparaatin

Vladimir Putin ei ilmoittanut uutta päivämäärää Punaisen torin sotilasparaatille, mutta hänen mukaansa se pidetään ehdottomasti vielä tänä vuonna.

Venäjän presidentti Vladimir Putin teki torstaina ilmoituksen, jota häneltä oli odotettu jo pitkään.

Putin ilmoitti, että valmistelut toukokuun 9. päivän voitonpäivän juhliin liittyen keskeytetään ja Punaisen torin sotilasparaati siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

– Voiton juhliin, voitonpäivään, on aikaa enää vajaa kuukausi ja nyt edessämme on vaikea, suoraan sanoen raskas valinta. 9. toukokuuta on meille pyhä, mutta myös jokaisen ihmisen henki on mittaamattoman arvokas, Putin sanoi videokonferenssissa torstaina hallintonsa keskeisille henkilöille uutistoimisto Tassin mukaan.

Putinin ilmoitusta olivat kuuntelemassa muun muassa pääministerin Mihail Mishustin, puolustusministeri Sergei Shoigu, ulkoministeri Sergei Lavrov, sisäministeri Vladimir Kolokoltsev, turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov, turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev, liittoneuvoston puhemies Valentina Matvijenko ja presidentinhallinnon päällikkö Anton Vaino.

Venäjällä on harjoiteltu voitonpäivän paraatiin jo täysillä muutaman viikon ajan. Kuvassa sotilaat harjoittelevat Jekaterinburgissa suojamaskit kavoillaan.

Putinin mukaan Moskovan voitonpäivän paraatin valmistelut pitäisi aloittaa todenteolla jo nyt, mutta epidemia ei mahdollista sitä.

– Epidemiaan liittyvät riskit ovat yhä erittäin korkeita, sillä huippu ei ole mennyt vielä ohi, joten se ei anna minulle nyt oikeutta aloittaa paraatiin valmistautumista, kuten ei myöskään mihinkään muihin joukkotapahtumiin.

Venäjällä siirretään sekä Moskovan Punaiselle torille suunniteltua paraatia että myös maan eri alueille suunniteltuja yleisöjuhlia ja paraateja, joissa oli määrä juhlia Suuren isänmaallisen sodan päättymisen 75-vuotispäivää.

Putin ei ilmoittanut mitään uutta päivää juhlallisuuksien järjestämiselle, mutta hänen mukaansa sekä Punaisen torin paraati että Kuolemattoman rykmentin marssi tullaan järjestämään vielä tänä vuonna.

Kuolematon rykmentti on marssi, jossa tavalliset venäläiset kantavat toisessa maailmansodassa kaatuneiden tai sodan aikana ansioituneiden sukulaistensa kuvia.

– Me järjestämme ne lämmöllä ja juhlallisesti tietenkin vielä tänä vuonna 2020. Koko tämä vuosihan on julistettu muiston ja kunnian vuodeksi, Putin sanoi.

Venäjän veteraanijärjestöt vetosivat jo aiemmin viikolla Putiniin, että voitonpäivän juhlia siirrettäisiin koronaviruksen vuoksi.

Julkisuudessa on jo esitetty useita mahdollisia korvaavia päiviä paraatin pitohetkeksi, kertoo uutistoimisto Interfax.

Lähin mahdollinen uusi päivämäärä olisi 24. kesäkuuta, jossa olisi yhtymäkohta vuonna 1945 pidettyyn Punaisen torin voitonparaatiin.

Toinen mahdollinen päivämäärä olisi 3. syyskuuta, jolloin se yhdistyisi toisen maailmansodan kaikkien rintamien taisteluiden päättymisen jälkeiseen hetkeen.

Venäjän bussien kyljessä on voitonpäivästä - eli neuvostoliittolaisittain Suuren isänmaallisen sodan päättymisestä - muistuttavia tarroja.

Putin korosti puheessaan myös, että kaikki venäläiset perheet voivat yhä edelleen järjestää omat perheen sisäiset voitonjuhlat toukokuun 9. päivänä koronaviruksen tuomista liikkumisrajoituksista huolimatta.

Kyseinen päivä on Putinin mukaan venäläisille tietenkin aina se tärkein juhlapäivä, joka yhdistää venäläisiä nyt myös koronavirustaistelun aikana.

– Se päivä on meillä aina, sitä päivää ei voi ottaa pois eikä siirtää, Putin muistutti.

Putinin mukaan myös Venäjän hallinto tekee kaikkensa, että perheet voisivat muistaa oikeana voitonpäivänä omia läheisiään ja juhlia Neuvostoliiton panosta Adolf Hitlerin kaatamisessa. Käytännössä tämä tarkoittanee esimerkiksi sitä, että Venäjän televisiokanavat valjastetaan lähettämään erilaista isänmaallishenkistä ohjelmaa voitonpäivänä vielä normaaliakin runsaammin.