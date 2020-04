Netanjahun ja Gantzin hallitusneuvotteluissa ei jatkoajallakaan tulosta – jatkavat silti

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahu ja parlamentin puhemies Benny Gantz ilmoittivat torstaina jatkavansa hallitusneuvotteluita, vaikka heille annettu jatkoaikakin ehti umpeutua.

He kertoivat tähtäävänsä kansallisen hätätilahallituksen muodostamiseen.

Presidentti Reuven Rivlin ilmoitti puolestaan, että valtuuttaa parlamentin eli knessetin valitsemaan uuden hallituksen muodostajan.

Israelissa järjestettiin maaliskuun alussa kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisään. Vaaleissa oikeistolaisen Netanjahun Likud-puolue ja keskustalaisen Gantzin Sininen ja valkoinen -liittouma ovat päätyneet lähes tasalukemiin, eikä kumpikaan ole saanut muodostettua hallitusta.

Israelissa pelätään, että jos hallitusta ei nytkään saada aikaan, edessä on jälleen uudet vaalit.

Koronaviruksen leviäminen on luonut uutta painetta poliittisen lukon avaamiselle. Israelilaislehti Haaretzin mukaan noin 8,6 miljoonan asukkaan maassa on vahvistettu yli 12 500 tartuntaa. 130 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.