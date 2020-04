Huolestuttava ilmiö Etelä-Koreassa: jo kerran koronan selättäneet ovat saaneet taudin uudelleen – kolme mahdollista selitystä

Etelä-Koreassa on todettu ainakin 141 tapausta, joissa jo kerran covid-19:n selättäneet ovat saaneet taudin uudelleen.

Etelä-Korean terveysviranomaiset etsivät selitystä usealle tapaukselle, joissa jo kerran koronaviruksen aiheuttamasta taudista parantuneet ovat antaneet myöhemmin uuden positiivisen koronavirusnäytteen.

Uutistoimisto Reuters kertoo kolmesta mahdollisesta selityksestä: joko sama vanha virus on uusiutunut, potilas on saanut kokonaan uuden tartunnan tai testauksessa on ollut häikkää.

Etelä-Korea on ilmoittanut 141:stä tällaisesta tapauksesta, kertovat maan terveysviranomaiset.

Mahdollisista selityksistä huolestuttavin on kokonaan uusi tartunta. Se voisi kertoa siitä, että laumaimmuniteetin muodostuminen on vaikeampaa kuin tähän asti on kuviteltu.

Sekä Korean terveysviranomaisten että monien muiden asiantuntijoiden mukaan tämä selitys on kuitenkin epätodennäköinen.

Sen sijaan uskottavimpana teoriana pidetään jonkin sortin viruksen "uudelleenaktivoitumista". Uusiutumisessa kyse saattaa olla siitä, että virus on mennyt hetkeksi jonkinlaiseen "nukkuvaan" tilaan. Toinen vaihtoehto on, että virus on voinut elpyä sellaisissa potilaissa, joilla on erityisen heikko vastustuskyky.

Taannoisen kiinalaistutkimuksen mukaan koronavirus saattaa nimittäin vahingoittaa niin sanottuja T-imusoluja, jotka ovat keskeisiä juuri vastustuskyvyssä ja infektion taltuttamisessa.

Korealaisen yliopiston virologi Kim Jeong-ki vertasi Reutersille viruksen uusiutumista jouseen.

– Kun jousen painaa alas, se pienenee, mutta kun siitä ottaa kätensä irti, se pomppaa taas isoksi.

Vaikka uusiutumisteoria on vähemmän huolestuttava kuin teoria kokonaan uusista tartunnoista, se saattaa silti vaikeuttaa viruksen leviämisen estämistä merkittävästi.

– Etelä-Korean terveysviranomaiset eivät ole vielä löytäneet tapausta, jossa uusiutunut virus olisi levinnyt kolmanteen osapuoleen, mutta jos sellainen tartuntaketju pystytään todistamaan, se olisi todella iso ongelma, sanoi Chung-Ang -yliopiston rokotekehityksen asiantuntija Seol Dai-wu Reutersille.

Väärät testitulokset

Potilaat todetaan parantuneeksi koronaviruksesta Etelä-Koreassa silloin, kun he ovat antaneet kaksi negatiivista näytettä 48:n tunnin aikana.

Koreassa testaukseen käytetään RT-PCR-testejä, joita pidetään yleisesti luotettavina. Asiantuntijoiden mukaan ne voivat kuitenkin antaa myös vääriä näytteitä pienessä osassa testejä.

Viruksen jäänteet voivat joissain tapauksissa olla niin pieniä, että testi ei tunnista niitä. Toisaalta testit voivat olla myös niin herkkiä, että ne tunnistavat niin pieniä virusmääriä, ettei niistä ole mitään haittaa. Silloin testi voi antaa uuden positiivisen tuloksen vaikka potilas olisi jo kerran parantunut.

Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan joissain väärissä testeissä saattaa olla kyse myös siitä, näytettä ei ole kerätty oikein.