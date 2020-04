Nigeriassa on todettu 407 koronatartuntaa. Tautiin on menehtynyt 12.

Länsi-Afrikassa Nigeriassa maan turvallisuusjoukot ovat surmanneet 18 ihmistä ulkonaliikkumiskieltoja valvoessaan, kertoo maan ihmisoikeuskomissio.

Nigeriassa on julistettu ulkonaliikkumiskielto koronaviruksen vuoksi muun muassa Lagosin suurkaupunkiin ja pääkaupunki Abujaan. Maan turvallisuusjoukot on määrätty valvomaan kieltoa, mikä on johtanut paikoitellen väkivaltaisiin yhteenottoihin.

Turvallisuusjoukkojen surmaamaksi joutuneiden määrä on suurempi kuin itse koronavirukseen kuolleiden määrä, ihmisoikeuskomissio sanoo.

Maan poliisin edustaja on kiistänyt väitteet ja pitänyt tietoja liian epämääräisinä.

