Koronavirustartuntoja on todettu maassa 12 540.

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 1 300:n, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet.

Kuolleita on nyt 1 333 ihmistä, mikä on 130 ihmistä enemmän kuin eilen. Tehohoidossa on lähes 1 000 ihmistä.

Ruotsi ei ole ryhtynyt yhtä tiukkoihin rajoitustoimiin kuin Suomi ja muut Pohjoismaat.