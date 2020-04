Valkoinen talo on nimittänyt terveysministeriön tiedotusvastaavaksi republikaanistrategi Michael Caputon, kertoo verkkolehti Politico.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on joutunut viime päivinä ahtaalle toiminnastaan koronakriisin hoitamisessa. Viime viikolla sanomalehti New York Times paljasti, että presidenttiä oli varoitettu jo tammikuun lopussa viruksen leviämisestä Yhdysvaltoihin.

Tuolloin asiantuntijat suosittelivat esimerkiksi isojen amerikkalaiskaupunkien eristämistä epidemian patoamiseksi. Trump kuitenkin ryhtyi toimiin vasta maaliskuussa viruksen levitessä jo laajasti eri puolilla maata.

Kiusallisen paljastuksen mukaan yksi Trumpia varoitelleista oli maan terveysministeri Alex Azar, joka ennusti koronaviruksen voivan aiheuttaa jopa puolen miljoonan ihmisen kuoleman ja valtavat taloudelliset menetykset. Trump vastasi tuolloin väittämällä terveysministerin vain lietsovan paniikkia.

Sittemmin presidentti on pyrkinyt paikkailemaan vastaustaan. Tällä viikolla Trump määräsi maansa katkaisemaan rahoituksen maailman terveysjärjestö WHO:lta, jota hän on syyttänyt koronakriisin huonosta hoitamisesta ja Kiinan mielistelystä kriisin aikana. Maailmalla ja asiantuntijoiden keskuudessa päätös on herättänyt laajasti tyrmistystä, ja jotkut epäilevät Trumpin pyrkivän kääntämään sillä huomion pois omasta epäonnistumisestaan.

Nyt Trumpin kerrotaan ryhtyneen toimiin myös oman hallintonsa sisällä. Verkkolehti Politicon mukaan Valkoinen talo on nimittänyt terveysministeriön uudeksi tiedotusvastaavaksi kokeneen republikaanistrategin ja Trumpin uskollisen tukijan Michael Caputon.

Lehden mukaan nimityksen tavoitteena olisi saada Valkoiselle talolle enemmän valtaa ministeriön ja Azarin toiminnasta päättämiseen. Tästä voi päätellä lehtipaljastuksen Azarin esittämästä varoituksesta olleen Trumpille erittäin kiusallinen. Politicon haastattelemat lähteet kertovat, että Valkoisessa talossa uskotaan Azarin pyrkineen muokkaamaan uutisointia kriisin hoidosta suotuisaksi itselleen ja vierittämään syytä Trumpin suuntaan.

Myös Ilta-Sanomien viime vuonna haastattelema Caputo on Trumpin pitkäaikainen luotettu ja pitkän uran politiikassa tehnyt konkari, jolla on ollut tiiviit yhteydet Venäjänkin valtiojohtoon. Presidentti George H.W. Bushin kampanjan mediasuhteista vastaavana johtajana vuonna 1992 toiminut Caputo muutti pian Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjälle, jossa työskenteli poliittisena konsulttina ja presidentti Boris Jeltsinin neuvonantajana.

2000-luvun puolella Caputo työskenteli Gazprom Media -yhtiölle, jossa hänen tehtävänsä oli parantaa Vladimir Putinin julkisuuskuvaa Yhdysvalloissa. Trumpin vaalikampanjasta käynnistetyssä Venäjä-tutkinnassa Caputo kuului keskeisiin Trumpin tukijoihin ja alaisiin, joilla epäiltiin olleen asiattomia yhteyksiä Venäjän hallintoon.

Politicon mukaan Caputo on viime aikoina ottanut ahkerasti kantaa koronakriisiin Twitter-tilillään. Maaliskuussa hänen kerrotaan hyökänneen viestillään demokraattipuoluetta vastaan toteamalla, että yli 100 000 amerikkalaisen on kuoltava jotta puolueen strategia tämän vuoden presidentinvaaleihin voi toimia.

Yhdysvalloissa marraskuussa käytävien presidentinvaalien lähestymisen on arvioitu vaikuttavan myös Trumpin päätöksiin koronakriisin aikana. Presidentin on arveltu pyrkineen välttämään tiukkoja rajoitustoimia niiden haitallisten talousvaikutusten vuoksi, koska työttömyyden nousu ja talouden hidastuminen voivat vaikeuttaa hänen uudelleenvalintaansa.