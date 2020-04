Sanna Marin ja muut maailman naisjohtajat ovat keränneet kiitosta toiminnastaan koronakriisissä.

Mikä yhdistää Taiwania, Uutta-Seelantia, Suomea ja Saksaa? Jokaisessa maassa koronavirukseen kuolleiden määrä on jäänyt verrattain alhaiseksi ja niiden johtoa on suitsutettu kriisin hoidossa onnistumisesta. Lisäksi jokaista jokaisen näiden maiden johdossa kriisin hoidosta vastaa nainen.

Näin kirjoittaa amerikkalaistoimittaja Leta Hong Fincher CNN-kaapelikanavan kommenttikirjoituksessa, jossa huomautetaan myös naisjohtajien nauttimasta korkeasta kannatuksessa kotimaissaan. Esimerkiksi Saksassa liittokansleri Angela Merkelin laskusuunnassa ollut kannatus on kääntynyt nousuun koronakriisin menestyksekkään hoidon seurauksena. Saksassa on ollut runsaasti koronavirustartuntoja mutta toisaalta myös eniten tehohoitopaikkoja ja länsimaiden laajin koronatestausohjelma, jonka ansiosta virukselle altistuneet on kyetty jäljittämään tehokkaasti.

Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen vierailemassa sotilastukikohdassa 9. huhtikuuta.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.

Taiwanissa presidentti Tsai Ing-wenin tehokas toiminta epidemian alkuvaiheessa on johtanut siihen, että 24 miljoonan asukkaan maassa on kirjattu alle 400 koronavirustapausta ja vain kuusi kuolemaa. Uudessa-Seelannissa pääministeri Jacinda Ardern päätti sulkea turismista elävän maan rajat ja määräsi maahan tiukan ulkonaliikkumiskiellon, joka jatkuu edelleen.

Sanna Marin.

Myös Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) kerää kirjoituksessa kehuja siitä, että Suomessa koronavirukseen kuolleiden määrä on alhaisempi kuin muualla Euroopassa. Samaan aikaan Marin on saavuttanut mielipidekyselyssä hallituksensa toimilleen 85 prosentin kannatuksen. Myös Islannin ja Tanskan naisjohtajien päätöksiä on pidetty lukujen valossa onnistuneina.

– Näiden interventionististen toimien vastakohtana Ruotsissa – ainoassa Pohjoismaassa jota ei johda nainen – pääministeri Stefan Löfven on kieltäytynyt rajoittamasta liikkumista ja pitänyt koulut ja liikkeet avoinna. Siellä kuolinmäärä on kohonnut paljon korkeammaksi kuin muissa Euroopan maissa, kirjoittaja toteaa.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on kirjoittajan mielestä harvoja maailman miesjohtajia, joka näyttää onnistuneen maansa johtamisessa koronakriisissä.

– Mutta monissa osaamattomien, tiedevastaisten miesten johtamissa maissa koronavirus on levinnyt katastrofaalisesti.

Etelä-Korean pääministeri Moon Jae-in kävi äänestämässä parlamenttivaaleissa 10. huhtikuuta.

Esimerkkinä surkeista miesjohtajista kirjoittaja mainitsee Yhdysvaltojen Donald Trumpin, joka pandemian alkuvaiheessa kutsui virusta ”huijaukseksi” ja jonka on kerrottu sivuuttaneen kuukausien ajan asiantuntijoiden varoitukset viruksen vaarallisuudesta. Pyyhkeitä saavat myös Britannian pääministeri Boris Johnson, joka viivytteli rajoitustoimien kanssa muita Euroopan maita pidempään, sekä Kiinan Xi Jinping, jonka johdolla miljoonat ihmiset pääsivät poistumaan Wuhanin kaupungista viruksen leviämisen alkamisen jälkeen.

Huomattavaa on, että naisjohtajien näkyvästä onnistumisesta huolimatta maailman 152:sta vaaleilla valitusta johtajasta vain kymmenen on naisia.

– On liian aikaista sanoa varmasti, keiden johtajista tullaan toteamaan ottaneen tarpeeksi oikeita askelia koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi ja henkien pelastamiseksi. Mutta mainitut esimerkit osoittavat että suhteettoman suuri osa aikaisin ja määrätietoisesti toimineista johtajista oli naisia, kirjoittaja toteaa.

Myös talouslehti Forbesin kirjoituksessa huomautetaan parhaiten koronakriisiin vastanneiden maiden johtajien olevan naisia. Lehti kehuu milleniaalisukupolvea edustavan Sanna Marinin hallituksen ideaa hyödyntää sosiaalisen median vaikuttajia nuorten tavoittamisessa.

– Ymmärrettyään että kaikki eivät seuraa tiedotusvälineitä, he pyytävät kaikenikäisiä vaikuttajia levittämään faktoihin perustuvaa tietoa pandemian hoidosta, kirjoittaja toteaa viitaten Politico-verkkolehden juttuun aiheesta.

Norjan pääministeri Erna Solberg.

Myös muiden maiden naisjohtajien kekseliäisyyttä ja rauhoittavaa vaikutusta kehutaan. Esimerkiksi Norjan pääministeri Erna Solberg piti taannoin televisiossa koronavirukseen liittyvän tiedotustilaisuuden, jossa vastattiin pelkästään lasten kysymyksiin.

– Yleisesti näiden naisten välittämä empatia ja huolenpito vaikuttaa tulevan toisesta todellisuudesta kuin siitä, johon me olemme tottuneet.

Jutun otsikkoa muokattu kello 13.42.