Pandemian alkupisteenä pidetty mereneläviä myyvä tori pysyy suljettuna.

Koronavirustoimiaan hiljalleen höllentävässä Kiinassa on avattu jälleen myös paikallisia ruokatoreja, joista koronapandemian arvellaan saaneen alkunsa.

Pandemian katsotaan saaneen alkunsa mereneläviä myyvältä torilta Wuhanin kaupungissa. Kyseinen tori on yhä suljettu viranomaisten määräyksellä.

Torien avauksesta huolimatta asiakasmäärät olivat vielä torstaina vähäisiä Wuhanissa.

– Ei ole mitään epäilystä, etteikö tämä vuosi olisi jo tuhon oma. Täällä ei ole koskaan ollut näin vähän ihmisiä kuin nyt, sanoi mausteita kaupitellut Yang wuhanilaisella ruokatorilla.

Ruokatorit ovat perinteisiä paikkoja ostaa tuoretta lihaa, vihanneksia ja kalaa Aasiassa.

Joillain ruokatoreista kaupitellaan myös villieläimiä ja eläviä eläimiä, mutta ei läheskään kaikissa. Monet niistä myyvät arkisia ruokatuotteita edulliseen hintaan.

Päätös avata torit kerää kritiikkiä

Kiina on saanut jo ennen koronaviruspandemiaa kritiikkiä siitä, että se on sallinut villieläinten myynnin. Nyt niiden kaupittelu ruoaksi on kielletty.

Koronapandemia on kuitenkin nostanut kaikki ruokatorit tikun nokkaan.

Muun muassa Australian pääministeri Scott Morrison on kritisoinut päätöstä avata ruokatorit uudelleen.

– Päätös avata torit uudelleen on käsittämätön, hän sanoi australialaiselle televisiokanavalle tällä viikolla.

Myös Yhdysvaltain hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on vaatinut torien sulkemista. Maailman terveysjärjestö WHO on vaatinut hallituksia kieltämään villieläinten myynnin ruokaturvallisuuden vuoksi, mutta ei ole vaatinut ruokatorien sulkemista.

Kiina on puolustanut päätöstä avata torit. Hallintoa lähellä oleva sanomalehti Global Times kutsui vaatimusta niiden sulkemiseksi "naurettavaksi" ja "ennakkoluuloiseksi".

Koronaviruspandemian keskiössä olleessa Kiinassa kotimaiset tartunnat ovat viranomaisten mukaan laskussa. Torstaina maassa raportoitiin 34 uutta ulkomailta tuotua tartuntaa ja 12 kotimaista.