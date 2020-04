Ilmansaasteiden määrä romahti koronan vuoksi – maailmalla hämmästellään nyt uskomattomia näkymiä horisontissa

Ilmansaasteiden vähentyminen koronarajoitteiden seurauksena on tuonut kaukaiset vuorenhuiput uudestaan näkyviin.

Maailmanlaajuiset liikkumisrajoitukset koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi ovat vähentäneet liikennettä dramaattisesti ja aiheuttaneet samalla valtavan pudotuksen suurkaupunkien ilmansaasteissa. Jo maaliskuussa hiilioksidi- ja typpioksidipäästöjen kerrottiin pudonneen Euroopan ja Aasian kaupungeissa niin merkittävästi että muutos oli selvästi nähtävissä satelliittikuvissa.

Nyt saastemäärien putoaminen on johtanut myös toiseen näkyvään muutokseen. Useissa maissa on kerrottu suurten vuorenhuippujen ilmestyneen näkyviin ensimmäistä kertaa vuosiin tai vuosikymmeniin muututtua kirkkaammaksi.

Esimerkiksi Intian pohjoisessa Punjabin osavaltiossa on päästy ihastelemaan Himalajan vuoristoa, joka on ilmestynyt pitkästä aikaa horisonttiin. Kaapelikanava CNN:n mukaan Jalandharin kaupungin ja sitä ympäröivän alueen asukkaat ovat ladanneet sosiaaliseen mediaan kuvia parin sadan kilometrin päässä häämöttävästä vuorijonosta.

Yhden sosiaalisen median käyttäjän mukaan vuoret ovat näkyvissä nyt ensimmäisen kerran yli kolmeen vuosikymmeneen.

Intia on asettanut kaikille yli miljardille asukkaalleen tiukan liikkumiskiellon, joka on herättänyt myös vastustusta, mutta on samalla puhdistanut hengitysilmaa maan pahoin saastuneissa suurkaupungeissa. Intialaisviranomaisen mukaan esimerkiksi Delhissä auto- ja lentoliikenteen väheneminen pudotti ilman pienhiukkaspitoisuutta 44 prosentilla jo ensimmäisenä päivänä liikkumiskiellon alkamisen jälkeen.

Samanlaisia havaintoja on tehty myös Afrikassa. Pahamaineisesta liikenteestään ja ilmansaasteistaan tunnetussa Kenian pääkaupungissa Nairobissa Mount Kenya -vuorenhuipun ilmestyminen näkyviin on herättänyt hämmästystä ja epäuskoa sosiaalisessa mediassa. 5 199-metrinen Mount Kenya on maan korkein ja Afrikan toiseksi korkein vuorenhuippu Kilimanjaron jälkeen, eikä vuorta yleensä ole voinut nähdä Nairobista saastesumun vuoksi.

Amerikkalaisen NPR:n mukaan Nairobista käsin huipusta otettua valokuvaa on epäilty jopa väärennökseksi, sillä vajaan 140 kilometrin päässä kohoavan vuoren näkyminen tuntuu niin uskomattomalta. NPR:n mukaan epäilyksistä huolimatta kuva on kuitenkin aito.

Kuvan ottanut Osman Siddiqi kertoo kuvanneensa vuoren seitsemännessä kerroksessa sijaitsevan kotinsa parvekkeelta. Hänen mukaansa vuori on ollut näkyvissä aiemminkin kirkkaina päivinä, mutta tämä on ollut harvinaista.