Etelä-Korean valtapuolue vei vaalit – kerännyt kiitosta onnistuneista koronatoimista

Etelä-Koreassa hallitseva demokraattinen puolue voitti parlamenttivaalit. Puolue sai yli puolet paikoista 300-paikkaisessa parlamentissa.

Presidentti Moon Jae-inin ja hänen puolueensa suosioon vaikutti se, miten maa on onnistunut rajoittamaan koronaviruksen leviämistä. Vielä muutama kuukausi sitten Moonin asemaa uhkasivat skandaalit vallan väärinkäytöstä.

Luottamusta Moonin hallintoon on myös kasvattanut niin sanottu koronavirusdiplomatia. Etelä-Korea on toimittanut koronavirustestejä ainakin 20 maahan.

Äänestysprosentti oli koronakriisistä huolimatta maan parlamenttivaalien korkein sitten vuoden 1992. Yli 66 prosenttia äänioikeutetuista osallistui vaaleihin.

Äänestyspaikoilla noudatettiin tiukkoja turvatoimia, ja jokaisen äänestäjän kuume mitattiin.

Etelä-Koreassa on todettu vajaat 11 000 koronatartuntaa. Koronavirukseen on kuollut 229 ihmistä, eli miljoonaa asukasta kohti on kuollut neljä ihmistä.