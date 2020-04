Trump jatkoi hyökkäystä WHO:ta vastaan: ”He tiesivät tarkkaan, mitä on tapahtumassa”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui keskiviikkona Valkoisen talon koronakatsauksessa.

Presidentti Donald Trump kertoi tiedotustilaisuudessa että tämänhetkisten analyysien mukaan koronaviruksen tautihuippu olisi saavutettu Yhdysvalloissa ja tartuntojen määrä olisi kääntynyt laskuun.

Uusien tartuntojen määrän laskettua Trump kertoi aikovansa järjestää torstain aikana lehdistötilaisuuden, jossa hän kertoo uusista suuntaviivoista Yhdysvalloissa asetettujen rajoitteiden purkamiseksi ja talouden avaamiseksi.

Koronakatsauksessa puhuneen varapresidentti Mike Pencen mukaan uusi ohjeistus esitellään ensin osavaltioiden kuvernööreille, minkä jälkeen tiedot julkistetaan.

Tiistaina Donald Trump kertoi Valkoisen talon koronakatsauksessa, että Yhdysvallat jäädyttää rahoituksen Maailman terveysjärjestö WHO:lle. Trump syyttää terveysjärjestöä koronavirukseen liittyvien tietojen peittelystä.

Asia nousi esille Trumpin puheessa myös keskiviikkona. Trump vakuutti pysyvänsä rahoituksen leikkaamista koskevan päätöksen takana.

Trumpin mukaan WHO oli väärässä kritisoidessaan Yhdysvaltain päätöstä sulkea rajat Kiinasta saapuvilta matkustajilta.

– Valitettavasti muut valtiot luottivat WHO:hon, eivätkä asettaneet minkäänlaisia matkustusrajoituksia. Te olette nähneet, mitä tapahtui Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa.

Trumpin mukaan WHO teki hitaalla reagoinnillaan koronaviruksen leviämiseen hirvittävän, traagisen virheen.

– Minulla on kuitenkin sellainen tunne, että he tiesivät aivan tarkkaan, mitä on tapahtumassa, Trump sanoi.

Italiassa koronaviruksen seurauksena on kuollut tähän mennessä yli 21 600, Espanjassa yli 18 500, ja Ranskassa yli 15 700 ihmistä.

Johns Hopkinsin yliopiston tiistaisten tietojen mukaan Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on tiettävästi kuollut yli 25 700 ihmistä, mikä on eniten koko maailmassa. Vastaavasti yli 600 000 ihmistä Yhdysvalloissa on saanut koronatartunnan.

Alla olevalla videolla Donald Trump kertoo WHO:n rahoituksen katkaisemisesta.