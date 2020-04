Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut eniten ihmisiä koko maailmassa.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi lähes kaikki suuret yleisötapahtumat on peruttu suuressa osassa maailmaa.

Yhdysvaltalaisen Los Angelesin kaupungin pormestari Eric Garcetti arvioi CNN:n haastattelussa, että tilanne tulee pitkittymään, eikä suurtapahtumia todennäköisesti pystytä järjestämään ennen vuotta 2021.

Los Angelesin pormestari Eric Garcetti.

– Mikään mitä olen kuullut, ei ole antanut viitteitä siitä, että näkisimme suuria, tuhansien ihmisten joukkokokoontumisia lähitulevaisuudessa, tai mahdollisesti koko loppuvuoden aikana, Garcetti totesi CNN:lle.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on tiettävästi kuollut yli 25 700 ihmistä, mikä on eniten koko maailmassa. Vastaavasti yli 600 000 ihmistä Yhdysvalloissa on saanut koronatartunnan.