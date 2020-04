Vielä ei ole selvää, onko myös vauva saanut koronavirustartunnan.

28-vuotias raskaana ollut sairaanhoitaja kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Britanniassa sunnuntaina. Tyttövauva selvisi kuitenkin hengissä ja sairaalan mukaan voi hyvin.

Asiasta kertoi keskiviikkona Lontoon pohjoispuolella sijaitseva sairaala, jossa hoitaja oli työskennellyt.

Hoitajalla oli varmistettu koronavirustartunta 5. huhtikuuta, ja hän hakeutui sairaalahoitoon kaksi päivää myöhemmin. Kuolinuutinen tuli samaan aikaan, kun Britanniassa käydään keskustelua terveydenhoitohenkilöstön suojavarusteiden riittävyydestä koronaepidemian aikana.

Britanniassa on keskiviikkoon mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 12 868 ihmistä. Varmistettuja tartuntoja Britanniassa on lähes 100 000, ja yli 313 000 ihmistä on testattu koronaviruksen varalta.