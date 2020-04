Koronavirus saattaa heikentää keuhkojen lisäksi munuaisten ja sydämen toimintaa

Lääkärit ovat havainneet koronaviruksen aiheuttavan tuhoja useissa elimissä.

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, joka kehittyy vakavammissa tapauksissa keuhkokuumeeksi.

Tiedetään, että osalla potilaista koronavirus on aiheuttanut keuhkoihin pysyviä vaurioita.

Lääkärit ympäri maailman ovat kuitenkin havainneet viruksen aiheuttavan vaurioita myös muihin elimiin, kertoo Washington Post.

Koronavirus vaikuttaa aiheuttaneen myös sydänlihastulehdusta, rytmihäiriötä, akuuttia munuaisvauriota, neurologisia ongelmia, veritulppaa, sisäelinvaurioita sekä maksaongelmia.

Elinvaurioita on havaittu vakavien, eli tehohoitoa vaatineiden, koronatapausten yhteydessä.

Munuaisvauriot yleisiä tehohoitopotilailla

Lähes puolilla covid-19:n vuoksi sairaalahoitoon joutuneista ihmisistä on virtsassaan verta tai proteiinia, mikä viittaa varhaiseen munuaisvaurioon, kertoo WP:lle Yalen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nefrologi Alan Kliger.

Kligerin mukaan on olemassa varhaista tietoa, jonka mukaan Yhdysvaltain New Yorkissa ja Kiinan Wuhanissa tehohoidossa olleista potilaista 14–30 prosentilla munuaisten toiminta olisi heikentynyt. Seurauksena he ovat tarvinneet joko dialyysihoitoa tai munuaisten korvaushoitoa.

Kligerin mukaan New Yorkin tehohoidon yksiköt hoitavat niin paljon munuaisten vajaatoimintaa, että dialyysihoitoa tekevästä henkilökunnasta on tullut pulaa.

– Pidän erittäin mahdollisena, että virus kiinnittyy munuaissoluihin ja hyökkää niihin.

Huolta ovat herättäneet myös koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamat sydänongelmat.

WP:n mukaan eräs kiinalaistutkimus havaitsi, että koronaviruksen vuoksi tehohoitoon joutuneista potilaista 40 prosentilla oli rytmihäiriöitä ja 20 prosentilla oli jonkinasteinen sydänvaurio.

– Potilaat näyttävät pärjäävän todella hyvin hengitysongelmien suhteen, mutta yhtäkkiä heillä kehittyy sydänongelma, joka näyttää olevan suhteeton hengityselinongelmiin liittyen, Columbian yliopiston neurologian professori ja Yhdysvaltain sydänliiton johtaja Mitchell Elkind sanoo WP:lle.

– Tämä saa ihmettelemään [viruksen] mahdollista suoraa vaikutusta.

Yksi erikoinen koronapotilaiden oire on myös haju- ja makuaistin katoaminen. Tämä johtuu koronaviruksen hyökkäyksestä hermopäätteisiin. Oireita on havaittu ilmaantuvan etenkin taudin varhaisessa vaiheessa.

Korona voi johtaa monielinvaurioon

Myös Suomessa on havaittu viitteitä koronan aiheuttamista vaurioista useisiin sisäelimiin.

Keuhkosairauksien ylilääkäri Seppo Saarelainen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta kertoi IS:lle viime viikolla, että pahimmillaan koronavirus voi aiheuttaa potilaalle monielinvaurion.

Saarelaisen mukaan vaurioita voi tulla sisäelimiin kuten maksaan ja munuaisiin, ja esimerkiksi sydämen verenkierto voi heikentyä.

Ylilääkärin mukaan koronan aiheuttamat kuolemantapaukset johtuvat sekä keuhkokuumeista että monielinvaurioista.

– Nuorenkin potilaan kohdalla on arvaamatonta ennustaa, mihin monielinvaurio johtaa, Saarelainen sanoi.

Tutkimustyö vielä kesken

Eri koronaviruksiin sairastuneilla potilailla on havaittu immuunijärjestelmän aiheuttamaa sytokiinimyrskyä, joka johtaa vaarallisen suureen tulehdusvasteeseen. Reaktio on yleinen syy sille, miksi uuteen koronavirukseen sairastunut potilas joutuu tehohoitoon. On kuitenkin epäselvää, miksi reaktio ilmenee vain osalla potilaista.

Lääkärien ja tutkijoiden mukaan havainnot elinvaurioista ovat kuitenkin liian yleisiä, jotta ne voisivat johtua ainoastaan sytokiinimyrskystä.

Tutkijat muistuttavat, että koronavirukseen liittyviin tutkimustuloksiin tulee yhä suhtautua kriittisesti, koska covid-19 on vielä uusi tauti. Tutkimus koronan aiheuttamista tuhoista on vielä keskeneräistä.

Myös potilaiden saama lääkitys, korkea kuume ja sairaalahoidon aiheuttama elimistön rasitus voivat olla vaikuttavia tekijöitä elinvaurioiden syntymiselle, WP kertoo.