27-vuotiaan Alinan ja lasten uskomaton pelastustarina – he olivat Titanicin ”tuntemattomia” suomalaisia, kohtalo innosti kaihoisaan musiikkiin

Titanicin uppoamisesta tulee tänään kuluneeksi 108 vuotta.

Ilta-Sanomat julkaisi tässä artikkelissa myöhemmin olevan tekstin alun perin Ilta-Sanomien Titanic-erikoislehdessä vuonna 2012. Tuolloin Titanicin uppoamisesta tuli kuluneeksi sata vuotta.

Artikkelin perusteella myös bluesia ja kansanmusiikkia yhdistelevä Juurakko-yhtye on julkaissut kappaleen Laulu Titanicin haaksirikosta, joka löytyy yhtyeen joulukuussa julkaistulta Yhdeksäs talvi -albumilta. Yhtye nimitettiin Vuoden Artistiksi vuoden 2020 Etnogaalassa.

”Laulu Titanicin haaksirikosta" -biisi julkaistiin singlenä radioihin keskiviikkona 15. huhtikuuta, Titanicin uppoamisen vuosipäivänä.

Biisi oli viimeisiä Yhdeksäs talvi -albumille valikoituneista kappaleista. Levyn teemana oli ”talvi”, joten Titanic-kappale poikkesi muista.

– Tämä on aika poikkeuksellinen, koska monet muut albumin kappaleista ovat vahvasti iloisia, reippaita, hyvää hygge-henkeä luovia. Sellaisia talven terapiabiisejä, kertoivat Juurakko-yhtyeen jäsenet keskiviikkona radiokanava Roll FM:n Peltsu-sedän vieraina.

Yhtye halusi levylle eräänlaisen kevättalven kappaleen ja siksi Titanic-laulun koettiin tuovan syvyyttä levyn loppupuolelle.

– Löysimme Alinan tarinan netin syövereistä. Se oli tosi kiinnostava ja meitä jäi kovasti mietityttämään tarina. Toinen inspiraatio kappaleeseen oli vanha arkkiveisu, Surullinen laulu Titanicin haaksirikosta Atlantin valtamerellä. Lyhensimme hieman nimeä ja tarinan päähenkilöksi tuli Alina.

– Tämä on selviytymistarina ja on aika koskettavaa, että he pääsivät kotiinsa lopulta.

Laulun tekstin kokosi Kaisa Saarikorpi ja bändi yhdessä teki sävelen ja stemmat yksissä treenissä. Melodian teki Laura Kaartinen.

– Tekstiä tein jonkin aikaa, siinä oli alunperin ainakin 15 säkeistöä. Siinä kerrottiin muun muassa kuinka paljon Titanicin ankkuri painoi ja montako hevosta sitä tarvittiin vetämään. Yksityiskohdat täytyi pituuden vuoksi jättää pois, kertoi Saarikorpi.

– Laura sai tekstistä jotenkin ihanan kaihoisan tunnelman esiin. Siinä on mollia, mutta myös duuria. Melodiassa on läsnä toivon kipinä, kehui Saarikoski.

Tämä IS:n artikkeli Alinan tarinasta johti Juurakko-yhteen biisin syntyyn:

Helsinkiläisen Alina Backbergin ja hänen lastensa värikäs tarina paljastui 100 vuoden jälkeen.

– Hän on niin kaunis. Alina oli varmaan suvun kaunein nainen. Ehkä siksi hänellä oli niin hyvä menestys miesten kanssa, naurahtaa Ritva Hälikkä katsellessaan kahta vanhaa, ajan kuluttamaa valokuvaa.

Toisessa kuvista tummatukkainen, nuori kaunis nainen seisoo vakavana, kädet selkänsä takana katsoen ohi kameran kaukaisuuteen. Pahvikehyksissä olevan kuvan oikea alareuna on rypistynyt pahoin ja kulunut puhki.

Vasemmassa alareunassa on teksti: ”White Star Line. The Titanic Souvenir Photo”. Kuvan nainen on Hälikän isotäti, Alina Vilhelmina Backberg, syntynyt 21.4.1884 Helsingissä.

Kuvassa hän on 27-vuotias, kahden pikkulapsen äiti.

ALINA oli yksi Titanicin ”tuntemattomista” suomalaisista. Laivalla oli nykytutkijoiden mukaan ainakin 63 suomalaista, mutta Alinan ja hänen lastensa nimiä ei suomalaislistalta löydy.

Backbergin sukuseuran varapuheenjohtaja, vantaalainen Ritva Hälikkä on aina tiennyt, että hänen isotätinsä oli yksi Titanicilta pelastuneista suomalaisista. Varmuutena siitä on suvulla yhä tallessa laivayhtiön sähke, jossa tiedotetaan Alinan pelastuneen lapsineen Titanicilta.

Juuri muuta tietoa Titanic-matkustajan vaiheista ei Suomen sukuhaaralla ole. Sata vuotta on tehnyt tehtävänsä ja muistot muuttuneet legendoiksi.

– Sellainen mielikuva minulla on, että Alina ja lapset pelastuivat täpärästi. Hänen pikkutyttönsä laskettiin pelastusveneeseen narulla nyssykkään käärittynä, Hälikkä kertaa suvun piirissä kulkenutta legendaa.

MILLAINEN oli Alinan ja lasten tarina? Miten hän päätyi kodistaan Kansallisteatterin takaa Helsingistä Titanicin yhteen viimeisistä pelastusveneistä?

Alina oli muuttanut siirtolaiseksi Amerikkaan 1905 käyttäen aviomiehensä sukunimeä Neffling. Pariskunnalle tuli kuitenkin avioero 1907. Kauaa Alinan ei tarvinnut olla yksin, sillä jo samana vuonna hän avioitui uudelleen. Ruotsin Smoolannista lähteneen toisen siirtolaisen, toimittaja Oscar Johnsonin kanssa.

Ritva Hälikkä katseli kotonaan Vantaalla niitä harvoja kuvia, joita suvulla on jäljellä hänen isotädistään.

Heille syntyi kaksi lasta: Harold 1908 ja Eleanor syyskuussa 1910.

Pian Eleanorin syntymän jälkeen Alina sai huolestuttavan kirjeen Suomesta. Hänen isänsä oli kuolemansairaana ja toivoi vielä näkevän rakkaan tyttärensä. Alina teki uskaliaan päätöksen: hän matkaisi pikku-Haroldin ja Eleanor-vauvan kanssa takaisin Atlantin yli isänsä tueksi.

– Alina tuli Suomeen, koska hänen isänsä teki kuolemaa, vahvistaa Ritva Hälikkä isotätinsä vierailun syyn.

– Ajatella kuinka vaikeata se oli. Hän 25-vuotias nainen, ei puhunut juuri ollenkaan englantia ja matkusti kahden pikkulapsen kanssa, ihmetteli Eleanor aikuisena äitinsä rohkeutta.

Saavuttuaan keväällä 1911 vanhempiensa kotiin Mikonkatu 22:een Helsingissä kohtasi Alinaa kuitenkin järkytys. Hän ei ollut ehtinyt ajoissa vaan hänen isänsä Stefan Backberg oli kuollut 65-vuotiaana helmikuun lopulla 1911.

Alina käytti seuraavat yhdeksän kuukautta tavaten sukulaisia Suomessa ja Ruotsissa.

– Minä vietin ensimmäisen syntymäpäiväni Suomessa, muisteli Eleanor.

ALKUKEVÄÄLLÄ 1912 Alina ja lapset lähtivät takaisin kotiin Yhdysvaltoihin. Matkalla Alina poikkesi lasten kanssa näiden ruotsalaisten isovanhempien luona Ramkvillassa.

Siellä hän tapasi kaksi nuorta ruotsalaisnaista, Elin Brafin ja Helmina Nilssonin, jotka liittyivät Alinan seuraan muuttaakseen Yhdysvaltoihin. Seurue jatkoi Malmöhön, josta Alina osti 3. luokan laivaliput Yhdysvaltoihin.

He saapuivat Kööpenhaminan kautta Southamptoniin. Vasta satamassa Alinalle selvisi, etteivät he pääsekään luulemansa höyrylaivan mukaan hiilikaivoslakon vuoksi, mutta Titanicille he mahtuisivat.

Alina päätti vielä käydä satamassa otattamassa kuvat matkamuistoiksi.

Alinan lisäksi on säilynyt kuva pikkutytöstä, vain puolentoista vuoden ikäisestä Eleanorista, joka seisoo tuolille nostettuna kauniissa vaaleassa mekossaan.

Kuvia ei otettu Titanicilla, koska laivalla tai ylipäätään White Star Linella ei ollut mukana matkamuistovalokuvaajia. Siksi kuvat otettiin ennen Titanicin lähtöä satamassa ja laitettiin laivan nimellä kirjattuihin pahvikehyksiin.

Ennen Titaniciin nousua Alina muisti postikortilla siskoaan Annaa: ”Terve Anna! Tervehden sua tämän kortin kautta ja annan tietä että olen Englannissa. Matka on mennyt tähän asti hyvin. Olimme vähä merikipee Pohjan merellä. 10. päivä lähemme täältä. Voi hyvin. Terveisi kaikille. Minä kirjoita kun tulen amerika. Alina”

Alina postitti Southamptonista tämän värikortin sisarelleen ennen laivaan nousua.

Kortin etupuolella on värikuva Southamptonin satamasta. Kortti on leimattu edelleen Helsingissä 12.4.1912.

Todennäköisesti Alinan sisko sai kortin vain hieman ennen kuin tieto Titanicin uppoamisesta alkoi levitä ympäri maailmaa.

ALINA nousi muiden suomalaismatkustajien tavoin Titanicin kyytiin Southamptonissa 10. huhtikuuta, kuten oli korttiin etukäteen kirjoittanut. Alina kirjattiin matkustajaluetteloon nimellä rouva Elisabeth Vilhelmina Johnson. Hänen kotipaikakseen merkittiin St. Charles, Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Elisabeth Johnsonin 3. luokan matkalipun numero oli 347742. Matkastaan hän maksoi lapset mukaan lukien reilut 11 puntaa.

Alina ja lapset jakoivat hytin laivan takakannella Elinin ja Helminan kanssa. Alinasta ja 20-vuotiaasta Elinistä oli ehtinyt tulla hyviä ystäviä.

Matkan alku sujui heiltä ilmeisen hyvin, sillä yksi 3. luokan ruokailusalin stuerteista oli tykästynyt Alinan seurueeseen. Hänestä tulikin Alinan ja lasten hengenpelastaja. Titanicin kohtalonyönä naiset havahtuivat törmäykseen, jonka voimasta vuoteessaan nukkunut 4-vuotias Harold lensi lattialle.

Helmina meni yhdessä Alinan kanssa katsomaan, mitä oli tapahtunut. Kannella lojui jäävuoren paloja, joita naiset innostuivat potkimaan toisilleen. Paikalle sattunut miehistön jäsen käski naiset takaisin hyttiin, sillä laiva jatkaisi pian matkaansa.

Alinan ”nimikkostuertti” tiesi kuitenkin paremmin. Hän juoksi koputtamaan Alinan hytin ovea, käski kaikkia laittamaan pelastusliivit ylleen ja ohjasi joukon läpi laivan pelastusvenekannelle.

Useat 3. luokan matkustajat eivät edes tienneet reittiä sinne, koska heillä ei matkan aikana ollut pääsyä yläkansille.

– Meitä ei päästetty ylemmille kansille, koska laivan miehistö yritti pelastaa vain 1. luokan matkustajia. Ensimmäisen luokan matkustajat olivat tärkeämpiä, muisteli Harold katkerana Titanic-elokuvan A Night to Remember ensi-illassa 1958.

– Meillä ei ollut aikaa ottaa tavaroitamme mukaan. Äiti ei edes ehtinyt laittaa minulle kenkiä, kertoi Eleanor, jolle äiti oli tämän vartuttua kerrannut kohtalonyön tapahtumia.

Alina lapsineen ohjattiin pelastusveneeseen numero 15. Se oli Titanicin ”suomalaisvene”, koska sillä pelastuivat suurin osa henkiin jääneistä 20 suomalaismatkustajasta.

PELASTUSVENEIDEN luona oli jo täysi paniikki. Erään lähteen mukaan ruotsalainen Gunnar Tenglin näki Alinan lapsineen ja nousi veneestä tarjoten Alinalle paikkansa. Tenglin pelastautui toiseen veneeseen nro 13.

Backbergien sukutarinan mukaan Eleanor olisi laskettu äitinsä luo nyytissä. Eleanor kertoi haastattelussa 1997 muistavansa kokemuksen, vaikka oli niin nuori.

Alina Vilhelmina Backberg matkusti Titanicilla 104 vuotta sitten.

– Voin yhä nähdä mielessäni kaikki kädet, jotka kurottelivat minua kohden alhaalta. Minut laskettiin äitini käsivarsille.

– Minä itkin. En olisi halunnut lähteä. Ja muistan ne äänet. Kaikki huusivat ja itkivät ja kirkuivat, Eleanor kuvaili.

Hänen pelastumisestaan on ehkä todistajanlausunto. Veneessä numero 13 ollut britti Lawrence Beesley kuvaili New Yorkiin saavuttuaan Reutersin toimittajalle dramaattista hetkeä:

– Juuri kun venettä alettiin laskea, ryntäsi kaksi naista läpi ihmisjoukon B-kannella. Vauva, noin 10 kuukauden ikäinen laskettiin heidän jälkeensä veneeseen.

HELMINAN mukaan Alina nousi veneeseen Eleanor sylissä ja pyysi sen jälkeen Elin Brafia ojentamaan tämän pitelemän Haroldin. Braf oli kuitenkin kauhusta jäykkänä. Venettä alettiin jo laskea ja Alina huusi hätääntyneenä.

Silloin kansimies nappasi pikkupojan Eliniltä ja heilautti Haroldin veneeseen.

– Se oli viimeinen kerta, kun näimme Elinin. Äiti järkyttyi täysin ystävänsä kuolemasta.

Helmina sen sijaan pelastui, ilmeisesti veneessä numero 13.

Vene 15 oli täynnä. Siinä oli noin 70 ihmistä, eli jopa viisi enemmän kuin veneessä oli paikkoja. Vene laskettiin kello 1.35 tyyrpuurin puolelta toiseksi viimeisenä.

Kiire oli niin suuri, että Alinan vene oli laskettaessa murskata alleen veneen 13. Alla olevan veneen taavetin laskuköydet saatiin kuitenkin leikattua viime hetkellä poikki.

Lämpötila oli lähes nollassa ja pelastusveneissä paleltiin.

– Veneen pohjalla oli vettä, jolloin äidin jalat kastuivat. Joku onneksi antoi meille viltin, johon kääriydyimme.

VIIDEN tuskaisen tunnin jälkeen Alinan veneen pelastautuneet nostettiin turvaan R.M.S. Carpathialle. Eleanor kertoo, että hänet nostettiin kannelle laivan postisäkissä.

– Carpathialla joku teki minulle tossut huovasta.

Carpathia, mukanaan 705 Titanicin matkustajaa, saapui New Yorkiin 18. huhtikuuta.

Heikosti englantia taitaneella Alinalla oli kova työ vakuuttaa maahanmuuttoviranomaiset etteivät he olleet siirtolaisia vaan jo Yhdysvaltain kansalaisia.

Lopulta Alina lapsineen vietiin toipumaan St. Lucasin sairaalaan. Pelastusveneessä kylmettyneelle Alinalle oli kehittynyt keuhkokuume.

SAMAAN aikaan Alinan mies Oscar odotti tuskaisena kotonaan Saint Charlesissa tietoa vaimonsa ja lastensa kohtalosta. Oscar ei ollut nähnyt perhettään yli vuoteen.

Ensimmäiseltä pelastuneiden listalta ei nimiä löytynyt.

Vihdoin iltapäivällä 18. huhtikuuta Oscar sai viestin, joka laittoi hänen jalkansa pettämään: Alina ja lapset olivat turvassa.

New Yorkissa Alina sai Punaiselta ristiltä rahallisen avustuksen sekä uuden matkalaukun. Viikkoa myöhemmin, 24. huhtikuuta Alina matkusti lapsineen Chicagoon, jossa Oscar oli heitä vastassa.

Seuraavana päivänä, 25. huhtikuuta sai Alinan äiti Amanda Helsinkiin Malmön kautta lähetetyn sähkeen, jossa kerrottiin Alinan ja molempien lasten pelastuneen. Tänään tämä haperoksi kulunut sähkösanoma on kahden silkkipaperin välissä Anna Backbergin pojantyttären Marja Tiitisen kotona Vuosaaressa Helsingissä.

Hän löysi sähkeen Anna-isoäitinsä hautakirjan välistä.

– Isoäiti kertoi Alli-tädin kirjoittaneen, ettei tämä enää ikinä uskalla tulla Suomeen. Eikä tullutkaan. Sellaiset traumat laivaturma häneen jätti, kertoo Tiitinen.

ALINA jatkoi elämää uudessa kotimaassaan Yhdysvalloissa. Aviomies Oscar kuitenkin kuoli jo 1917.

Leski-Alina löysi jälleen uuden miehen rinnalleen ja meni kolmannen kerran naimisiin 1919 suvun tiedon mukaan norjalaisen Hans Amundsenin kanssa.

Mutta Alinan kohtalona oli jäädä taas leskeksi jo samana vuonna. Neljännen avioliittonsa hän solmi 1920 Carl Petersonin kanssa.

Alina lapsineen ehti nähdä, kuinka Titanicista kasvoi yksi maailman tunnetuimmista legendoista. Alina, Eleanor ja Harold olivat kunniavieraina A Night to Remember -elokuvan ensi-illassa Chicagossa 1958.

Alina ja lapset, Eleanor (vas.) ja Harold.

Alinan aviomies kuoli 1964 ja Alina 84-vuotiaana joulukuussa 1968. Samana vuonna kuoli Alinan Harold-poika.

NYYTISSÄ pelastusveneeseen laskettu Alinan tytär Eleanor meni naimisiin ja sai pojan sekä kaksi lapsenlasta. Eleanor Shuman työskenteli puhelinoperaattorina eläkkeelle jäämiseensä 1962 saakka ja vietti loppuelämänsä Elginissa Illinoisissa.

Hänen poikansa Earl Shuman muisteli, kuinka joka kevät Titanicin vuosipäivänä Eleanorille soitettiin ja haluttiin keskustella turmasta.

Eleanor ei tosin yrittänytkään kätkeä Titanic-menneisyyttään. Hänellä oli kotona paikka, jota kutsui "Titanic-nurkaksi". Sinne hän oli asetellut Titanicista kertovia kirjoja ja kuvia.

Kuten äidilleen, jäi Eleanorille kammo merta kohtaan. Vasta vieraillessaan poikansa luona Floridassa 1994 näki Eleanor Atlantin ensimmäisen kerran sitten 1912.

TITANICIN tuho innoitti James Cameronin ohjaamaan elokuvahistorian menestyneimmän rakkaustarinan. Suurelokuva Titanic (1997) kertoo yläluokkaisen Rosen (Kate Winslet) ja kolmannan luokan siirtolaispojan Jackin (Leonardo DiCaprio) kielletystä suhteesta, joka päättyy tragediaan.

Elokuvan alussa Rose palaa vanhuksena muistelemaan Titanicin uppoamispaikalle. Alinan tyttären Eleanor Shumanin vastaava matka olikin kuin suoraan elokuvasta.

Kun Cameronin elokuva tahkosi miljoonia, oli Eleanor yksi viimeisistä yhä elossa olleista laivan matkustajista ja tiettävästi ainoa, jonka Cameron tapasi. Oscar-voittaja tarjosi Eleanorille ”kuninkaallisen” kohtelun.

Cameron kutsui Eleanorin elokuvan Chicagon ensi-iltaan joulukuussa 1997 ja he poseerasivat samassa valokuvassa. Cameron jopa paljasti suomalaissukuiselle Eleanorille elokuvansa suuren salaisuuden:

– Hän kertoi minun muistuttavan Rosea, sitä elokuvan päähenkilötyttöä. Joten kun näette Rosen elokuvassa, ajatelkaa minua, naurahti Eleanor toimittajille.

ELEANOR piti elokuvasta. Hän katsoi sen jopa kolmesti.

– Joka kerta hän itki. Etenkin kohtauksessa, jossa laiva katkeaa ja uppoaa ja ihmiset menettävät henkensä, kertoi Eleanorin poika Earl Shuman.

Eleanor nousi Titanic-huuman myötä julkkikseksi ja hänen täytyi vaihtaa puhelinnumeronsa, koska sai päivittäin niin paljon soittoja ihmisiltä, jotka halusivat keskustella hänen kanssaan Titanicista. Tai vain kuulla laivalla oikeasti olleen ihmisen äänen.

Eleanor kuvattuna kotonaan Yhdysvalloissa 1960-luvulla.

– Minulta kysyttiin usein, onko minulla jotain esinettä muistona Titanicilta. Mutta ainoa, mitä minä sieltä toin, olivat likaiset vaipat, Eleanor kirjoitti ystävälleen.

HITTILEFFAN pääparin tarina on Cameronin mukaan kuitenkin täysin kuvitteellinen, vaikka sivuosissa näytetään useita Titanicilla oikeasti olleita henkilöitä todellisilla nimillään.

Vuonna 2008 englantilaisen Roberta Maionin jälkeläiset väittivät, että elokuvantekijöitä olisi inspiroinut yksi erityinen tositarina. 19-vuotias Roberta matkusti Titanicilla ensimmäisessä luokassa kreivitär Lucy Rothesin palvelusneitona. Sukulaisten mukaan Roberta rakastui jo matkan alkuvaiheessa Titanicin palveluskuntaan kuuluneeseen mieheen.

Mies kuoli risteilijän upotessa - annettuaan ensin Robertalle pelastusliivinsä ja autettuaan tämän pelastusveneeseen.

Viimeiseksi nuorukainen oli irrottanut univormustaan tähdenmuotoisen rintamerkin, jonka antoi muistoksi mielitietylleen. White Star -yhtiön rintamerkki huutokaupattiin 1999 yhdessä Robertan kirjoittaman runon kanssa.

Vuonna 1963 71-vuotiaana kuollut nainen ei koskaan paljastanut sankarinsa henkilöllisyyttä.

ELOKUUSSA 1996 Eleanorin perhe kutsuttiin mukaan risteilylle Titanicin uppoamispaikalle Atlantille. Mukana oli kaksi muuta eloonjäänyttä: Michel Navratil ja Edith Brown.

Tuolloin jo pyörätuolissa olleella Eleanorilla oli mukanaan vanha White Star Linen punainen viiri, joka kiinnitettiin muistoristeilyn ajaksi Royal Majesty -laivan mastoon.

– Se oli aika aavemaista. Meillä oli muistotilaisuus laivan kannella. Äiti lausui muutamia sanoja ja hyvästit ihmisille, jotka menivät Titanicin myötä, kuvaili Earl Shuman risteilyä.

Eleanor kuoli 87-vuotiaana maaliskuussa 1998. Hän oli silloin yksi seitsemästä elossa olleesta Titanicin matkustajasta.

MUTTA Alinan tarina sai vielä yhden luvun lisää. Kesäkuussa 2007 maailman arvostetuimman huutokauppakamarin Christie'sin myyntilistalle ilmaantui kolme vanhaa valokuvaa: Alinan, Eleanorin ja tuntemattoman miehen muotokuvat - kaikki Titanicin pahvisissa muistokehyksissä.

Christie's arvioi niiden hinnaksi 4000–6000 dollaria. Tuntematon keräilijä maksoi Alinan kuvista 2880 dollaria.

Kahden kuvan takaa löytyi ilmeisesti Alinan kirjoittamat viestit tyttärelleen. Niissä luki: ”Pelastin nämä käsilaukustani laivalta jossa olin - Eleanor”, sekä ”Pelastin nämä meidän uponneelta laivalta - Eleanor 1912”.

Lähteet: Backbergien sukuseura, AP, New York Times, AFP, Encyclopedia Titanica, Genealogi.se, Daily Mirror, San Diego Union Tribune, Chicago Daily Tribune, Chicago American.