Notre Damen tuhoisasta palosta tasan vuosi – katedraalin valtava kello rikkoo hiljaisuutensa illalla kahdesta syystä

Maailmankuulun katedraalin korjaustöitä viivästyttivät ensin talvimyrskyt ja sitten koronavirus.

Keskiviikkona 15. huhtikuuta tuli kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun tulipalo aiheutti pahoja vaurioita Pariisin ikonisiin maamerkkeihin kuuluvassa Notre Damen katedraalissa. Nopeasti levinneet, dramaattiset kuvat 850-vuotiaan kirkon katolla roihunneista liekeistä järkyttivät ihmisiä ympäri maailmaa, ja useat varakkaat tahot lupasivat lahjoittaa varoja jälleenrakennustöihin.

Tältä näytti kevätauringossa kylpevä Notre Dame tiistaina otetussa kuvassa.

Vuoden takaisen tulipalon jälkeen katedraalin vierellä kulkevassa Seine-joessa on ehtinyt virrata paljon vettä, mutta Notre Damen korjaustyöt seisovat edelleen. Suurin syy tähän on tällä hetkellä muun maailman ohella myös Ranskaa pahoin koetteleva koronaviruspandemia.

Vaikka Notre Damen terävä torni ja katto ovat mennyttä ja sisätilatkin osin vaurioituneet, säilyi kirkon 13-tonninen kello vahingoittumattomana. Keskiviikkoiltana kello 21 Suomen aikaa se rikkoo toisen kerran vuoden kestäneen hiljaisuutensa.

Tulipalon jälkeisenä päivänä 16. huhtikuuta 2019 otetussa kuvassa Notre Damen sisätilat olivat lohduton näky.

Vuonna 1681 valettua kelloa soitettiin viimeksi syyskuussa tuolloin menehtyneen entisen presidentin Jacques Chiracin kunniaksi. Normaalisti kellon ääni on soinut Pariisin kattojen yllä presidenttien hautajaisten lisäksi suurimpina juhlapyhinä sekä paavin vierailujen yhteydessä.

Keskiviikkona kello kumahtelee kunnianosoituksena itse kirkkorakennuksen sitkeydelle, mutta samalla myös ympäri Ranskaa koronavirusta vastaan taisteleville terveydenhuollon työntekijöille.

Nosturit ja rakennustelineet tulevat seisomaan vielä pitkään Notre Damen kyljessä. Katedraali sijaitsee Pariisin keskustassa, Seine-joen keskellä sijaitsevalla Citén saarella.

Ranskassa oli tiistaihin mennessä todettu yli 143 000 vahvistettua koronavirustartuntaa sekä lähes 16 000 viruksen aiheuttamaa kuolemaa.

– Notre Damen restaurointi on kansamme sitkeyden symboli sekä osoitus sen kyvystä voittaa vaikeudet ja toipua, Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi Reutersin mukaan keskiviikkona.

Vuosi sitten pariisilaiset seurasivat kauhuissaan Notre Damea tuhonneiden liekkien etenemistä.

Hän toisti vuoden takaisen lupauksensa kirkon jälleenrakentamisesta viiden vuoden sisällä. Korjausta ennen pitäisi kuitenkin saada tehtyä katedraalin rakenteet turvalliseksi varmistavat työt, ja ne ovat jo nyt kuukausia jäljessä aikataulustaan.

Pandemiaa ennen töitä viivästyttivät talvimyrskyt.

– Tavoitteenamme on saada katedraali valmisteltua huhtikuun 24. päivänä vuonna 2024 pidettävää messua varten. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki olisi silloin täysin valmista, restaurointiprojektia johtava eläkeläiskenraali Jean-Louis Georgelin sanoi Reutersille.

Notre Damen restaurointia johtaa eläkkeellä oleva armeijan kenraali Jean-Louis Georgelin.

Tiistaina kymmenet katedraalissa työskennelleet muusikot julkaisivat yhteisen videon, jolla he halusivat kunnioittaa ”paikkaa, joka on inspiroinut meitä läpi opintojemme, uramme ja elämämme”. Videolle tallennetun kappaleen otsikko on Pour Notre-Dame (Notre Damelle).

Koronapandemian aikaiseen tyyliin musiikkiesitys on koostettu kunkin muusikon yksin kotieristyksessä äänittämistä osuuksista. Jos ylle upotettu video ei näy selaimellasi, voit katsoa sen myös täältä.