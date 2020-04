Maailman johtajat tyrmistyneitä Trumpin päätöksestä katkaista WHO:n rahoitus: ”Koronavirus ei tunne maiden rajoja”

Yhdysvaltain tuki muodostaa 15 prosenttia maailman terveysjärjestön vuosittaisesta budjetista.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös katkaista rahoitus maailman terveysjärjestö WHO:lle on herättänyt ankaraa kritiikkiä maailmalla.

Yhdysvallat on WHO:n merkittävin rahoittaja yli 400 miljoonan dollarin vuosittaisella lahjoituksellaan. Al-Jazeeran mukaan summa on noin 15 prosenttia järjestön vuosittaisesta kokonaisbudjetista.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus twiittasi trumpin ilmoituksen jälkeen, että ”aikaa ei ole hukattavaksi”.

– WHO:n keskittyminen on ihmisten henkien pelastamisessa ja pandemian pysäyttämisessä, hän kirjoitti.

– Mitä nopeammin tapauksia löydetään, testataan, eristetään ja hoidetaan, sitä vaikeampaa viruksen on levitä. Tämä käytäntö tulee pelastamaan henkiä ja vähentämään pandemian taloudellisia vaikutuksia.

”Tämä ei ole hetki rahoituksen katkaisemiselle”

YK:n pääsihteeri António Guterres kommentoi Trumpin päätöstä muistuttamalla, että WHO taistelee eturintamassa koronavirusta vastaan.

– Tämä ei ole hetki rahoituksen katkaisemiselle, pääsihteeri varoitti New York Timesin mukaan.

– Maailman terveysjärjestöä tulee tukea, koska sen toiminta on äärimmäisen kriittistä covid-19:n peittoamiseksi, Guterres painotti.

Euroopan Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell sanoi Al Jazeeran mukaan, että EU pahoittelee ”syvästi” rahoituksen katkaisemista. Borell lisäsi, että maailman terveysjärjestöä tarvitaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Vain voimia yhdistämällä voimme selättää tämän kriisin, joka ei tunne maiden rajoja.

Myös Saksan ulkoministeri Heiko Maas kritisoi päätöstä Twitter-julkaisussaan, missä hän näpäytti suoraan Trumpia:

– Syyttelyt eivät auta. Koronavirus ei tunne maiden rajoja, Maas kirjoitti.

Myös Ranska valitteli Trumpin päätöstä valtion tiedottajan välityksellä, CNN kertoo.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja puolestaan vaati Yhdysvaltoja täyttämään velvollisuutensa WHO:ta kohtaan kriittisinä aikoina.

Australian pääministeri Scott Morrison sanoi, että hän ymmärtää Trumpin kritiikkiä WHO:ta kohtaan, mutta muistutti, että terveysjärjestö tekee paljon tärkeää työtä.

– Me emme aio ’heittää vauvaa ulos kylpyvedestä’ täällä, mutta he [WHO] eivät myöskään ole immuuneja kritiikille.

Naapurimaassa Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sanoi, että valtio jatkaa terveysjärjestön tukemista:

– Tällaisina aikoina meidän täytyy jakaa tietoa ja saada luotettavia neuvoja. WHO on tarjonnut sitä, Ardern sanoi.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Ryabkov kutsui Trumpin päätöstä erittäin itsekkääksi.

Afrikan Unionin johtaja Faki Mahamat muistutti Twitterissä, että maailmalla on ”kollektiivinen velvollisuus” auttaa WHO:ta pandemian keskellä.

Keski-Afrikan tasavallan terveysministeri Pierre Somse kirjoitti Twitterissä, että päätöksellä tulee olemaan haitallisia vaikutuksia paitsi WHO:n toimintaan myös ihmisten terveyteen ympäri maailman.

Myös Suomessa reagoitiin päätökseen. Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Suomi jatkaa tukea WHO:lle ja tulee lisäämään tukea järjestölle tänä vuonna. Tarkemmista summista tiedotetaan myöhemmin. Haaviston mukaan tuen nousussa puhutaan ainakin parista miljoonasta eurosta.

Trump syyttää WHO:ta peittelystä

Trump on viime aikoina joutunut vastaamaan kovaan kritiikkiin Yhdysvaltojen hitaasta reagoinnista koronatilanteeseen. Presidentti sanoi tiistaina, että maailma on ”saanut WHO:lta vääriä tietoja koronaviruksesta ja siihen liittyvästä kuolleisuudesta”. Trump syytti terveysjärjestöä tietojen peittelystä.

– WHO epäonnistui perusvelvollisuudessaan, ja sitä on pidettävä vastuussa. Heidän virheensä ovat aiheuttaneet niin paljon kuolemaa, Trump sanoi.

Trumpin päätös on herättänyt kritiikkiä ja laajaa huolta myös maan sisällä.