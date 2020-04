Italialaisasiantuntija huomauttaa, että ihmisiä pitäisi testata useaan otteeseen, jotta testauksella olisi oikeasti merkitystä.

Testaamista on pidetty maailman parhaana keinona koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Aivan kaikki eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita: koronaviruksesta valtavasti kärsineessä Italiassa jotkut asiantuntijat epäilevät, etteivät maat voi vain testata tietään ulos karanteeneista, eristämisistä ja ulkonaliikkumiskielloista.

Milanin polyteknisen instituutin professori Davide Manca sanoo olevansa skeptinen. Milano on Lombardian alueen keskuspaikka, jossa asuu noin 10 miljoonaa ihmistä ja joka on ollut yksi maailman tiukimmin suljetuista alueista maaliskuun alusta lähtien. Virallisesti alueella on rekisteröity yli 11 000 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa.

Lombardia tarvitsisi siis testausta kipeämmin kuin moni muu paikka, mutta alueella on tehty kymmenen viime päivän aikana vain 6 500 testiä päivässä. Manca arvioi, että tällä vauhdilla jokaisen Lombardian asukkaan testaaminen edes yhden kerran kestäisi yli viisi vuotta.

– Ja ihmisiä pitäisi testata 15 päivän välein, jotta sillä olisi merkitystä.

Testejä vain vakavista oireista kärsiville

Manca tarkoittaa vanupuikolla otettavaa näytettä, eli koronavirustestinäyte otetaan ihmisten sieraimesta. Lombardiassa testeistä on ollut pulaa, joten kuolleiden osuus tartunnan saaneista näyttää pahalta. Testivajeen vuoksi testi on tehty vain niille, joilla on vakavimmat oireet ja jotka näin ollen todennäköisimmin kuolevat tautiin.

Alueella oli keskiviikkoon mennessä tehty noin 235 000 testiä ja vahvistettu reilut 61 000 tartuntaa. Näin ollen jopa noin 18 prosenttia virallisesti tartunnan saaneista on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Yhdysvalloissa kuolleiden osuus tartunnan saaneista oli keskiviikkona noin neljä prosenttia.

Milanon Vita-Salute San Raffaele -yliopiston professori Roberto Burioni myös huomauttaa, ettei Lombardiassa ole testattu hoivakodeissa asuvia vanhuksia, vaikka niissäkin virus on kiertänyt.

Vastustuskyvystä epäselvyyksiä

Italia ei siis edelleenkään tiedä varmaksi, kuinka moni ihminen on todella kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Samalla liikkumisrajoitusten poistamisen kaavailu on vaikeaa.

Useat maat pyrkivät nyt selvittämään, kuinka moni on jo saanut virustartunnan ja ainakin teoriassa siis tullut sille vastustuskykyiseksi. Nämä terveet ihmiset voisivat mahdollisesti olla ensimmäisiä, jotka pääsevät liikkeelle kodeistaan.

Lääkärit eivät kuitenkaan ole varmoja, miten ja kuinka pitkään vastustuskyky covid-19:lle toimii. On mahdollista, että taudin lievänä sairastaneet ovat vain osin vastustuskykyisiä lyhyen aikaa.

Nyt Italian viranomaiset keskittyvätkin vanupuikkotestien määrän kasvattamiseen. Tarkoituksena on jakaa 2,5 miljoonaa testiä lisää niin kutsutun toisen vaiheen alla. Toinen vaihe tulee viruksen leviämisen huipun jälkeen, kun italialaiset opettelevat elämään viruksen kanssa.

– Toisessa vaiheessa haluaisimme laajentaa testaamista koko maahan löytääksemme tartunnan saaneet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, myös oireettomat, sanoo Italian kansanterveyslaitoksen johtaja Silvio Brusaferro.

"Täällä räjähti atomipommi"

Oireettomien ihmisten testaamista pidetään tärkeänä Italian lähitulevaisuudelle. Monet italialaiset ajattelevat, että testaamattomuus oli heidän heikko kohtansa pandemian alkuvaiheessa, kun ei ymmärretty, että virus voi levitä myös oireettomien ihmisten välityksellä.

– Virus oli levinnyt jo viikkojen ajan siinä vaiheessa kun löysimme sen. Meillä ei ollut mahdollisuutta rajoittaa viruksen leviämistä, joten täällä räjähti atomipommi, sanoo Lombardian alueen terveysjohtaja Giulio Gallera.

Nyt monet italialaiset miettivät, miten ja milloin heidän olisi viimein turvallista poistua kodeistaan. Kaduilla liikkuville ihmisille päivittäin jaettujen sakkojen määrän kasvu kuitenkin kielii siitä, että osa on jo tympääntynyt kotona istumiseen.

Manca huomauttaa, ettei edelleenkään ymmärrä, kuinka liikkumisrajoitusten poistaminen toimii käytännössä.

– Covidin kanssa laumasuojan saavuttaminen on erittäin vaikeaa. 90–95 prosentin ihmisistä pitäisi sairastaa se tullakseen vastustuskykyisiksi. Se osuus on liian korkea saavutettavaksi.