Korona iski rankasti hyvin pieniin Euroopan maihin – katso maakohtaiset kuolleiden lukumäärät

San Marinon Monte Titano -vuori on suosittu turistinähtävyys.

Koronasta on tilastojen mukaan kärsinyt erityisen paljon kaksi hyvin pientä valtiota Euroopasta: Andorra ja San Marino.

IS selvitti koronaan kuolleiden määrät alueittain. Kuolinlukuja verrattiin alueiden asukaslukuun. Synkimmät alueet eivät yllätä – kärjessä ovat uutisissa jo viikkoja olleet kaupungit, maakunnat ja osavaltiot.

Italian Lombardia on ollut esillä Euroopan koronakeskittymänä. Myös New Yorkin osavaltion luvut ovat synkät.

Maakohtaisten tilastojen synkkään kärkeen nousivat Espanja ja Italia, sekä kaksi hyvin pientä valtiota Euroopasta, Andorra ja koko tilaston kärjessä oleva San Marino.

Piskuinen kukkulavaltio San Marino on kantanut raskaan taakan koronataistelussa. Yli promille sanmarinolaisista on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. Siis joka tuhannes San Marinon asukkaista.

Keskimäärin kuolinviesti on viety johonkin kotiin San Marinossa joka päivä viimeisen kuukauden ajan. Se on paljon alle 34 000 asukkaan maassa.

Viime viikolla maan terveysministeri Gabriele Rinaldi ilmoitti, että kaikki kansalaiset testataan.

– Ketään ei jätetä testaamatta, hän vakuutti San Marino RTV -median mukaan.

San Marino on mikrovaltio, joka sijaitsee keskellä Pohjois-Italian kaunista maaseutua. Vaikkei se olekaan koronakeskittymästä tutun Lombardian alueella, sanmarinolaisia on paljon töissä läheisissä turistikaupungeissa. Viranomaiset uskovat, että lähellä olevat kaupungit Rimini ja Bologna olivat juuri ne paikat, joista virus maahan saapui.

San Marino on Euroopan kolmanneksi pienin ja maailman viidenneksi pienin valtio. Silti kaikkiin pikkuvaltioihin korona ei ole iskenyt lähellekään yhtä rajusti. Mikrovaltioista Monaco on myös korkealla kuolintilastoissa, mutta asukaslukuun suhteutettuna Monaco on päässyt toistaiseksi kuitenkin jopa neljäkymmentä kertaa helpommalla kuin San Marino.

Juttua muokattu 15.4.2020 kello 17.36. Korjattu Espanjan alueiden (Katalonia ja Madrid) virheelliset kuolinmäärät.