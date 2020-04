Lukashenko vannoi: Kukaan ei ole kuollut eikä kuole koronavirukseen Valko-Venäjällä

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko jatkaa omaa erikoista suhtautumistaan koronavirukseen.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko ei ole vieläkään muuttanut vähättelevää suhtautumistaan koronavirukseen.

Alkuviikosta Lukashenko antoi jälleen yhden omalaatuisen lausunnon, jossa hän kiisti maansa koronaviruskuolemat ylipäätään.

– Kukaan ei kuole meidän maassamme koronavirukseen. Ilmoitan tämän teille julkisesti, Lukashenko sanoi uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

– Olen tästä vahvasti vakuuttunut. Se perustuu analyyseihin aiemmilta vuosilta ja meillä on kokemusta jo tältäkin vuodelta.

Lukashenkon mukaan valkovenäläisillä lääkäreillä on myös jo omia lääkkeitä covid-19-tautiin.

– Olemme löytäneet yhdistelmän lääkkeitä, joilla ihmisiä pelastetaan, hän sanoi RBK-lehden mukaan.

Lisäksi Lukashekon kiisti, että aiemmissakaan jo uutisoiduissa Valko-Venäjän koronaviruskuolemissa syynä olisi varsinaisesti tai yksinomaan virus.

– Ihmiset pelkäävät. Siksi haluan sanoa seuraavaa: meillä maassamme ei ole kuollut yksi ainoakaan ihminen koronavirukseen. Ei yksikään. He ovat kuolleet nippuun kroonisia sairauksia, jotka olivat heillä, Lukashenko sanoi valkovenäläisen Belta-uutistoimiston mukaan.

Lukashenko myös kiitteli maansa varautumistoimia sekä ihmisten halua rajoittaa itse omaa liikkumistaan.

– Ihmiset ovat toimineet hyvin. Me emme kiellä mitään, mutta sanoimme, että elämä on teidän käsissänne. Minne ihminen ei itse halua mennä, sinne hän ei mene.

– Emme ole kieltäneet mitään eikä ole mitään karanteeneja. Mutta ihmisiä ei enää kulje valtoimenaan kadulla. Eli ihmiset ovat reagoineet, ihmiset ymmärtävät tämän, Lukashenko hehkutti.

Lue lisää: Valko-Venäjän presidentti kutsui koronaa psykoosiksi: ”Traktori ja pellot parantavat kaikki”

Valko-Venäjän viralliset koronaviruslukemat eivät kuitenkaan tue Lukashenkon lausuntoa kuolemantapausten totaalisesta puuttumisesta.

Tuoreimpien lukujen mukaan covid-19-tautiin on sairastunut todistetusti 3728 valkovenäläistä ja heistä 36 on menehtynyt, kertoo Bel-novosti. 68 ihmistä on hengityskoneessa tehohoidossa.

Valko-Venäjän ensimmäinen virallinen koronauhri oli näyttelijä Viktor Dashkevitsh, 75. Lukashenkon tulkittiin tuolloin jo myöntäneen hänen kuolemansa olleen koronviruksen seurausta, mutta sittemmin Lukashenko näyttää muuttaneen mielipidettään.

Lue lisää: Valkovenäläinen näyttelijä kuoli koronaan – Lukashenko myönsi viruskuoleman: ”Poloinen ei kestänyt”

RBK-lehden mukaan sairastuneiden joukossa on yli kolmesataa Valko-Venäjän terveydenhuollon työntekijää.