Tartuntatapauksia on lähes 12 000.

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 1 200:n, kertovat viranomaiset. Kuolleita on nyt 1 203. Määrä kasvoi eilisestä 170:llä. Koronavirustartuntoja on yli 11 900.

Tehohoidossa oli yli 950 ihmistä.

Eilen kuolleiden määrä kasvoi edellispäivästä 114 ihmisellä.