Etelä-Koreassa äänestetään vilkkaasti koronan varjossa – kuumeiset ohjataan erityiseen koppiin

”Tämä sujuu oikein hyvin”, totesi 80-vuotias äänestäjä.

Etelä-Koreassa pidetään tänään parlamenttivaalit koronapandemiasta huolimatta. Äänestys maassa on lähtenyt vilkkaasti käyntiin, vaikka yli neljännes äänioikeutetuista onkin äänestänyt ennakkoon.

Äänestyspaikoilla noudatetaan tiukkoja turvatoimia ja jokaisen äänestäjän kuume mitataan. Jokainen, jolla on lämpöä, ohjataan äänestämään erilliseen koppiin, joka desinfioidaan jokaisen äänestäjän jälkeen.

Äänestäjät pitivät turvallista välimatkaa toisiinsa jonottaessaan uurnille Uiwangissa.

Kaikki käyttävät luonnollisesti kasvomaskeja ja käsineitä ja pysyvät jonoissa vähintään metrin päässä muista.

– Tämä sujuu oikein hyvin. Koronaviruksen vuoksi kaikki pysyvät kaukana ja jokaisella on hanskat, iloitsi äänestämään tullut Kim Gwang-woo, 80.

Maskilla suojautunut nainen poistui äänestyskopista Soulissa.

Vaalien suosikki on maata hallitseva demokraattinen puolue, joka on ollut mielipidemittausten selkeä ykkönen.

Äänestyspaikat sulkeutuvat puoliltapäivin Suomen aikaa, mutta kotona eristyksessä oleville on varattu vielä tämän jälkeen aikaa äänestämiseen.

Äänestäjä jätti muovihanskansa niille varattuun astiaan käytyään äänestämässä Soulissa.

Etelä-Koreassa on todettu vajaat 11 000 koronatartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 226 ihmistä. Etelä-Koreaa on pidetty virustaistelun mallimaana, sillä se sai nopeilla ja laajoilla toimillaan epidemian nopeasti kuriin.