Yhdysvaltain presidentin päätös katkaista maailman terveysjärjestön rahoitus on kirvoittanut reaktioita erityisesti asiantuntijoilta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tiistaina ilmoittama päätös katkaista maailman terveysjärjestön WHO:n rahoitus on herättänyt maailmalla kritiikkiä. Päätöstä ei ole otettu ilolla vastaan myöskään yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden keskuudessa.

Yhdysvaltain suurimman lääkäreiden ammattijärjestön American Medical Associationin johtaja Patrice Harris kutsui lausunnossaan Trumpin päätöstä ”vaaralliseksi ja väärään suuntaan vieväksi askeleeksi, joka ei tee covid-19-taudin torjumisesta helpompaa”.

– Globaalin pandemian vastainen taistelu vaatii kansainvälistä yhteistyötä sekä tieteeseen ja tietoon turvautumista. WHO:n rahoituksen leikkaaminen – ratkaisuihin keskittymisen sijaan – on vaarallinen teko tänä maailmalle epävarmana hetkenä. AMA on syvästi huolissaan tästä päätöksestä ja sen laajoista seurauksista. Kehotamme presidenttiä voimakkaasti harkitsemaan sitä uudelleen, Harris sanoi.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vetosi maanantaina Yhdysvaltoihin, että se ei katkaisi järjestön rahoitusta.

Baltimoressa sijaitsevan Johns Hopkins -yliopiston terveysturvallisuuden keskuksen vanhempi tutkija Amesh Adalja myönsi WHO:n tehneen aiemmin virheitä esimerkiksi ebola-epidemian kohdalla, joten hän piti järjestön uudistamista mahdollisesti tarpeellisena.

Adaljan mukaan uudistustyön aika on kuitenkin vasta sitten, kun pandemia on ohitettu. Hän muistutti myös Yhdysvaltojen tarvitsevan WHO:n keräämiä, virusta koskevia tietoja avukseen, kun se suunnittelee rajojensa avaamista.

– Päätös lähettää väärän viestin keskellä pandemiaa. Keskellä pandemiaa ei tehdä tämän tyyppisiä asioita, Adalja sanoi.

”Tämä virus ei tarvitse passeja”

Kantaa Trumpin päätökseen otti myös edellisen presidentin Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen suojelemiseen tähtäävä Protect Our Care -kampanja.

– Kyse ei ole mistään muusta kuin presidentti Trumpin läpinäkyvästä yrityksestä vetää huomio pois siitä, kuinka hän vähätteli aiemmin koronaviruskriisin vakavuutta sekä siitä, kuinka hänen hallintonsa epäonnistui kansakunnan valmistelussa, terveysministeriön ebola-koordinaattorina aiemmin toiminut kampanjan puheenjohtaja Leslie Dach sanoi.

– WHO ei varmastikaan ole täysin vailla vikoja, mutta on enemmän kuin vastuutonta leikata sen rahoitusta globaalin pandemian huippukohdassa. Tämä päätös tekee amerikkalaisten elämästä epäilemättä turvattomampaa, Dach jatkoi.

Nashvillessa toimivan Vanderbiltin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tartuntatautien asiantuntija William Schaffner painotti kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

– Tämä virus ei tarvitse passeja. Muutamassa lyhyessä kuukaudessa se on matkannut kaikille mantereille Antarktista lukuun ottamatta. Jos on olemassa joku tapahtuma, joka osoittaa meille, kuinka meidän täytyy työskennellä kovemmin globaalina yhteisönä, niin se on tämä.

Microsoftin perustajan Bill Gatesin ja hänen puolisonsa Melindan säätiö kuuluu WHO:n suurimpiin lahjoittajiin. Melinda Gates kuvaili Trumpin päätöstä ”juuri niin vaaralliseksi kuin miltä se kuulostaa” sekä muistutti, että WHO:lle ei ole olemassa korvaavaa organisaatiota.

– Maailma tarvitsee WHO:ta nyt enemmän kuin koskaan, Gates twiittasi.

”Presidentti esittelee meille poliittista pelikirjaansa”

Asiantuntijoiden lisäksi Trumpin päätös herätti reaktioita myös politiikan puolella. Demokraattien keskuudessa sitä kritisoitiin odotetusti.

– Tämän pahenevan kriisin jokaisena päivänä presidentti esittelee meille poliittista pelikirjaansa: syyttää WHO:ta, syyttää Kiinaa, syyttää poliittisia vastustajiaan, syyttää edeltäjiään – tekee mitä tahansa kääntääkseen pois huomion siitä tosiasiasta, että hänen hallintonsa epäonnistui tämän kriisin hoitamisessa ja se maksaa nyt tuhansia amerikkalaisten henkiä, edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, demokraattien Eliot Engel sanoi.

Yhdysvaltain hallinnon virustorjunnasta vastaavan ryhmän johtaja Deborah Birx sekä varapresidentti Mike Pence kuuntelivat Trumpin ilmoitusta tiistaina Valkoisen talon ruusutarhassa.

Samoilla linjoilla oli myös edustajainhuoneen tiedustelukomitean puheenjohtaja Adam Schiff.

– Kuten tavallista, Trump pyrkii kääntämään huomion pois omista virheistään. Sen jälkeen, kun hän hukkasi viikkoja kutsumalla covid-19-tautia harmittomaksi flunssaksi. Kansainvälinen yhteistyö terveyden eteen ei ole koskaan ollut yhtä elintärkeää. Maailman terveysjärjestön rahoituksen jäädyttäminen vain pahentaa tilannetta.

Tukea republikaaneilta

WHO:sta tuli Trumpin kritiikin kohde aiemmin tässä kuussa, kun kritiikki hänen hallintonsa koronavirusta koskevia toimia kohtaan alkoi kiihtyä. Trump on antanut ymmärtää, että WHO piilotteli tietoja viruksen vaarallisuudesta, kun se alkoi levitä Kiinassa.

Hän on saanut näkemyksilleen tukea republikaanien riveistä. Samalla suunnalla Trumpin tuoretta päätöstä myös kiiteltiin.

Newyorkilaisen sairaalan hoitaja siirsi koronaviruspotilasta tehohoitoon viime viikolla. New Yorkin osavaltio on Yhdysvalloissa koronaviruksesta pahiten kärsinyt alue.

Ohiolainen republikaani ja kongressiedustaja Jim Jordan kommentoi WHO:n rahoituksen katkaisemista lainaamalla Twitterissä texasilaista kollegaansa Louie Gohmertia.

– ”Meidän ei tarvitse maksaa organisaatioista, jotka valehtelevat meille. Ne tekevät sen todennäköisesti myös ilmaiseksi”. Hän on oikeassa. WHO ei ollut rehellinen koronaviruksesta. Ja osoitan suosiotani presidentti Trumpin päätökselle keskeyttää rahoitus, Jordan kirjoitti.

Trumpin päätöstä kommentoi myös Floridan republikaanisenaattori Rick Scott, joka vaati kongressia tutkimaan WHO:n toimia viime kuussa.

– WHO:n tehtävä on tarjota kansanterveyteen liittyvää tietoa maailmalle, jotta jokainen maa voi tehdä parhaat päätökset suojellakseen kansalaisiaan. Mitä tulee koronavirukseen, WHO epäonnistui. Heidät täytyy saada vastuuseen roolistaan misinformaation levittämisessä sekä kommunistisen Kiinan auttamisessa globaalin pandemian peittelemiseksi, Scott sanoi.

Yhdysvalloissa oli tiistaihin mennessä todettu 614 246 vahvistettua koronavirustartuntaa, mikä on reilusti enemmän kuin tilastoissa seuraavina tulevissa Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa yhteensä. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on Yhdysvalloissa kuollut ainakin 26 000 ihmistä.