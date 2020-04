Kun koronavirus alkoi levitä voimalla Kiinasta maailmalle, kävi nopeasti ilmi, että kyseessä on verrattain tasa-arvoinen tauti. Vaikka alttiimpia vakavalle koronavirusinfektiolle ovat yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat (kuten sydän- ja keuhkosairaat sekä diabeetikot), on Suomesta ja maailmalta useita esimerkkejä siitä, että virus aiheuttaa myös perusterveille nuorille pitkäkestoisen ja viheliäisen taudin.

Koska koronavirusepidemia on jyllännyt maailmalla vasta verrattain lyhyen aikaa, uuden koronaviruksen tarttuvuudesta ja vaarallisuudesta eri ihmisryhmille on toistaiseksi ollut vain vähän luotettavia tutkimustietoja. Tilanne kuitenkin kohenee mitä kauemmin aikaa epidemian alkamisesta kuluu ja riittävän kokoisen otoksen sisältäviä tutkimuksia valmistuu.

Yhdysvalloissa on hiljattain toteutettu kaksi otokseltaan varteenotettavaa tutkimusta, jotka kohdistuivat koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneisiin potilaisiin. Tutkittuja potilaita oli näissä tutkimuksissa yhteensä lähes 8 000.

Saadut tulokset yllättivät tutkijat, sillä syöpä- tai keuhkosairaus eivät yleisestä oletuksesta poiketen olleetkaan yleisimpiä kroonisia tekijöitä koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutumisen taustalla.

Tutkimukset olivat edelleen yksimielisiä siitä, että keskeisin riskitekijä koronaviruksen aiheuttamaan vakavaan tautiin sairastumiselle on korkea ikä. Sen sijaan krooninen tekijä, joka kummassakin tutkimuksessa yhdistyi selvästi koronaviruksen aiheuttamaan, sairaalahoitoa vaatineeseen vakavaan sairastumiseen, oli ylipaino.

New Yorkin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin kaikkiaan 3 615 potilasta, joilla oli varmistettu koronavirustartunta. Tutkimuksen mukaan sellaiset alle 60-vuotiaat henkilöt, joiden painoindeksi (BMI) oli 30–40 sairastuivat koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavaan muotoon jopa kaksi kertaa todennäköisemmin kuin ne, joiden painoindeksi oli alle 30. Painoindeksin lukua 30 on määritetty rajapyykiksi lievän lihavuuden ja merkittävän lihavuuden välillä.

Myös toisessa, New Yorkin yliopiston Grossman School of Medicinessä, toteutetussa tutkimuksessa päädyttiin samanlaiseen lopputulokseen: Ylipaino lisää riskiä koronaviruksen aiheuttamaan vakavaan tautiin. Kyseessä on otokseltaan yksi tähän saakka suurimmista toteutetuista tutkimuksista, sillä sen yhteydessä analysoitiin peräti 4 103 koronapotilaan sairaalakertomukset.

Tulosten perusteella suurin riski joutua koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon on yli 75-vuotiailla, sydänvikaisilla sekä niillä, joiden BMI-luku ylittää 40, arvioitavaksi lähetettävän raportin johdanto kertoo.

Tutkijat yllättyivät myös siitä, kuinka harva sairaalahoitoon joutuneista lukeutui tupakoitsijoihin. Tupakointia on pidetty tähän saakka yhtenä merkittävänä riskitekijänä koronaviruksen aiheuttamaan vakavaan tautiin sairastumiselle. Tuoreen tutkimuksen mukaan tutkituista, sairaalahoitoon joutuneista potilaista oli tupakoitsijoita vain murto-osa – viisi prosenttia koko otoksesta.

Tutkimusten mukaan iäkkäät ovat nuorempia alttiimpia koronavirukselle, sillä ihmisen immuunijärjestelmä heikkenee vanhetessaan, eikä elimistö kykene torjumaan tauteja yhtä hyvin kuin aiemmin.

Lihavat potilaat puolestaan ovat alttiimpia vakaville infektioille, koska heidän immuunijärjestelmänsä yrittää jatkuvasti korjata liiallisen rasvan kantamisen aiheuttamaa tulehdusta.

New Yorkin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyn tutkimuksen kirjoittajat muistuttavat, että Yhdysvaltojen aikuisväestöstä lähes 40 prosentilla painoindeksi on joko 30 tai sen yli, minkä vuoksi uusi tutkimustulos koronaviruksen riskistä ylipainoisille on syytä ottaa vakavasti.

– Valitettavasti alle 60-vuotiaiden liikalihavuus on vasta tunnistettu epidemiologinen riskitekijä, joka voi vaikuttaa lisääntyneeseen sairastuvuuteen Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa on viimeisimmän vuorokauden aikana kuollut 2 228 ihmistä koronaviruksen seurauksena, selviää Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista. Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on tiettävästi kuollut jo yli 25 700 ihmistä, eli eniten koko maailmassa.

