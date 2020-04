New Yorkissa koronavirus on vienyt hengen yli 10 000 ihmiseltä

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli tiistaina tuhansia ihmisiä New Yorkissa.

New Yorkin kaupungissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 10 000 ihmistä, kertoo muun muassa New York Times.

Tiistaina kaupungin koronavirusuhrimäärä kasvoi yli 3 700:lla. Politico kirjoittaa, että uhrilukuun on laskettu muun muassa testaamatta jääneet kotona kuolleet.

Näkymä Brooklynin kaupunginosassa sijaitsevalta sairaalalta New Yorkissa.

Kaupungin pormestari Bill de Blasio myönsi viime viikolla, että kuolleita on todennäköisesti enemmän kuin virallisesti on tiedetty.

New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on nyt kuollut asukasmäärään suhteutettuna enemmän ihmisiä kuin Italiassa. Yhdysvalloissa virus on vienyt hengen yli 25 000 ihmiseltä.

Tiistaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut keskeyttävänsä Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen. Hän syyttää järjestöä muun muassa koronakriisin huonosta hoidosta.