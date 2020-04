Trump katkaisee rahoituksen Maailman terveysjärjestö WHO:lta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi maansa koronaviruskatsauksessa tiistaina, että hän aikoo vaatia hallintoaan vetämään rahoituksen pois WHO:lta.

– Ohjeistan hallintoani katkaisemaan rahoituksen siksi kunnes arviointi Maailman terveysjärjestö WHO:n roolista koronavirusepidemian huonossa hallinnassa valmistuu, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Trumpin mukaan maailma on saanut WHO:lta vääriä tietoja koronaviruksesta ja siihen liittyvästä kuolleisuudesta. Trump syyttää terveysjärjestöä tietojen peittelystä.

– Useat valtiot kertoivat aikovansa kuunnella WHO:ta koronavirukseen liittyvistä asioista, ja nyt heillä ongelmia, joihin kyseisissä maissa ei lähes saateta uskoa.

– WHO epäonnistui perusvelvollisuudessaan, ja sitä on pidettävä vastuussa. Heidän virheensä ovat aiheuttaneet niin paljon kuolemaa, Trump lisää.

Trumpin mielestä WHO:n olisi pitänyt reagoida jo varhaisessa vaiheessa, kun Kiinan suunnalta alkoi kantautua tietoja koronaviruksesta.

– Jos WHO olisi hoitanut tehtävänsä ja lähettänyt lääketieteen asiantuntijoita Kiinaan, koronavirustilanteen kehittymisestä maailmanlaajuiseksi pandemiaksi oltaisiin voitu välttyä. Paljon ihmishenkiä olisi säästynyt.

Tilanteesta huolimatta Trump vakuuttaa, että Yhdysvallat aikoo jatkaa yhteistyötä Maailman terveysjärjestön kanssa.

STT:n mukaan Yhdysvallat on YK:n alaisen WHO:n suurin rahoittaja. Se tuki järjestön toimintaa 400 miljoonalla dollarilla, eli yli 360 miljoonalla eurolla viime vuonna.

WHO:n pääjohtaja vetosi jo maanantaina Yhdysvaltoihin, että se jatkaisi terveysjärjestön rahoittamista.

Uutistoimisto Reutersin mukaan koronavirus on aiheuttanut tähän mennessä jo yli 28 300 kuolemantapausta Yhdysvalloissa. Pahin tautipesäke on itärannikolla sijaitseva New Yorkin kaupunki, jossa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 10 000 ihmistä, kertoo muun muassa New York Times.

Tiistaina kaupungin koronavirusuhrimäärä kasvoi yli 3 700:lla. Politico kirjoittaa, että uhrilukuun on laskettu muun muassa testaamatta jääneet kotona kuolleet.

Vaikka koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin uhrimäärät ovat olleet Yhdysvalloissa selvässä kasvussa, presidentti Donald Trump toisti tiistaina, että suunnitelmat maan uudelleen avaamisesta ovat lähes valmiina.

Alustavasti rajoitustoimien purun on arvioitu ajoittuvan toukokuun alkuun. Trumpin mukaan ajankohtaa ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta hän kertoi, että rajoitustoimia saatetaan purkaa jo ennen toukokuun ensimmäistä päivää.

– Aion pian puhua kaikille 50 kuvernöörille ja sen jälkeen annan heille valtuudet toteuttaa osavaltionsa uudelleen avaamisen sopivana ajankohtana.

– Liittovaltion hallitus tarkkailee heitä tarkasti. Kuvernöörit ovat asiasta vastuussa, mutta työskentelemme heidän kanssaan varmistaaksemme, että rajoitustoimien purkaminen sujuu hyvin.