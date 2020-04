Tautiasiantuntija uhmaa jälleen Trumpia: pitää tavoitetta rajoitusten purkamisesta liian toiveikkaana

Tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci (vas.) on useaan otteeseen kyseenalaistanut presidentti Donald Trumpin koronavirusta koskevat puheet.

Johtavan tartuntatautiekspertin mukaan presidentin tavoite käynnistää Yhdysvaltojen talous toukokuun alussa on liian optimistinen.

Yhdysvalloissa maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on kyseenalaistanut presidentti Donald Trumpin tavoitteen saada koronarajoitukset purettua ja maan talous käynnistettyä jo lähiviikkoina. Trump on väläytellyt mahdollisuutta luopua rajoituksista joillakin alueilla 1. toukokuuta mennessä.

Koronakriisin kuluessa useaan otteeseen presidenttiä vastaan asettuneen Faucin mukaan Trumpin tavoite liian optimistiselta. Uutisoimisto AP:lle puhuneen Faucin mukaan ennen sosiaalisen eristämisen höllentämistä viruksen testaamista on saatava nopeutettua ja uudet tartunnat on kyettävä jäljittämään ja eristämään nykyistä paremmin.

Trump ja joidenkin osavaltioiden kuvernöörit ovat ajautuneet kiistaan siitä, kenellä on valtuudet purkaa koronarajoituksia. Muun muassa New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo on sanonut kieltäytyvänsä määräyksistä avata yhteiskunnan toimintoja, jos ne vaarantavat ihmisten terveyden.

– Meillä ei ole kuningasta tässä maassa, meillä on perustuslaki ja valitsemme presidentin, Cuomo sanoi tiedotustilaisuudessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Trumpin kerrotaan haukkuneen Cuomon ja muut hänen valtansa kyseenalaistavat kuvernöörit, kutsuen heitä ”kapinallisiksi”.

Muun maailman tapaan koronakriisi on kääntänyt Yhdysvaltojen talouden syöksykierteeseen ja työttömyyden ennätysmäiseen nousuun. Talousvaikeuksien uskotaan haittaavan Trumpin mahdollisuuksia tulla uudelleen valituksi marraskuun presidentinvaaleissa. Tilanne saattaa kannusta Trumpia kääntämään maan talouskehitys parempaan mahdollisimman pian.

Maanantaina Trump väitti itsellään olevan ylin valta päättää yhteiskunnan ja talouden toimintojen uudelleen avaamisesta. New Yorkin lisäksi muun muassa Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltion kuvernöörit ovat sanoneet aikovansa päättää avaamisesta itse.