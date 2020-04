Intian liikkumiskieltoa jatketaan – 1,3 miljardia asukasta joutuu pysymään kodeissaan

Unicef: Yli 117 miljoonaa lasta ei välttämättä saa tuhkarokkorokotusta koronaviruspandemian vuoksi.

Koronavirus on tappanut jo yli 123 000 ihmistä koko maailmassa, kertoi Johns Hopkins -yliopisto tiistai-iltana. Uutistoimisto AFP:n tiistaisten laskujen mukaan lähes 70 prosenttia kuolintapauksista on Euroopassa, jossa kuolemia on ollut yli 81 000.

Varmistettuja tartuntoja oli Johns Hopkinsin mukaan maailmanlaajuisesti noin 1,95 miljoonaa.

Väkiluvultaan maailman toiseksi suurin valtio Intia on päättänyt jatkaa liikkumiskieltoa ainakin toukokuun 3. päivään asti. Asiasta kertoi tiistaina Intian pääministeri Narendra Modi.

Intian 1,3 miljardia asukasta määrättiin pysymään kotonaan 25. maaliskuuta alkaen. Liikkumiskiellon oli alun perin määrä päättyä tiistaina.

– Taloudellisesta näkökulmasta olemme maksaneet kovan hinnan, mutta intialaisten henki on paljon arvokkaampi, Modi perusteli ratkaisua jatkaa jo kolme viikkoa kestänyttä kieltoa.

Maassa on toistaiseksi varmistettu vain noin 10 000 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on viranomaisten mukaan kuollut 339 ihmistä. Samaan aikaan Intiassa on suuri huoli, että suurkaupungeissa tartunnat ja niiden aiheuttamat kuolemat saattavat lähteä rajuun nousuun.

Iranissa alle sata koronakuolemaa vuorokaudessa

Iranissa maan terveysministeriö kertoi tiistaina, että koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä yhden vuorokauden aikana laski alle sadan ensimmäisen kerran kuukauteen. Ministeriön tiedottajan Kianoush Jahanpourin mukaan edeltävän vuorokauden aikana Iranissa on rekisteröity 98 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Iranissa 4 683 ihmistä.

YK:n lastenjärjestö Unicef kertoi tiistaina, että yli 117 miljoonaa lasta ei välttämättä saa tuhkarokkorokotusta koronaviruspandemian vuoksi. Viruspandemian vuoksi tuhkarokkorokotuksia on lykätty tai ne on lopetettu tilapäisesti 24 maassa. Lisäksi rokotukset saattavat jäädä antamatta 13 maassa, joissa rokotuskampanjan oli määrä alkaa vielä tänä vuonna.

Unicefin mukaan toissa vuonna tuhkarokkoon kuoli yli 140 000 ihmistä, joista valtaosa oli lapsia ja vastasyntyneitä.