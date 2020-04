Kun 99-vuotias veteraani käynnisti varainkeruukampanjansa reilu viikko sitten, hänen tavoitteenaan oli kerätä tuhat puntaa.

Britannian Bedfordshiressa asuva sotaveteraani Tom Moore, 99, on hiljattain saanut sairaalahoitoa syövän sekä lantionmurtuman vuoksi. Tämän vuoksi hän haluaa kiittää julkisen terveydenhuolloin työntekijöitä sekä tukea näitä parhaillaan käynnissä olevassa, koronaviruksen vastaisessa kamppailussa.

Moore käynnisti reilu viikko sitten varainkeruukampanjan, jossa hän lupasi kävellä 100 kierrosta takapihallaan julkiselle terveydenhuollolle NHS:lle suunnattuja lahjoituksia vastaan. Vaikka kyse on vain 25 metrin kierroksista, ponnistus lienee suuri rollaattorin avulla liikkuvalle, juuri lantionmurtumasta toipuneelle miehelle.

Mooren haastattelu sekä pieni osa hänen urakastaan on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Tarkoituksenaan Moorella oli alun perin kerätä 1 000 puntaa (noin 1 100 euroa). Sana on kuitenkin levinnyt laajalle, ja tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa keräyksen saldo oli jo huimat 1,5 miljoonaa puntaa (1,7 miljoonaa euroa).

Vielä maanantaina BBC kertoi Mooren saaneen kasaan puoli miljoonaa puntaa.

– Kiitän Britannian kansaa sydämeni pohjasta. Kun asetin viikko sitten 1 000 punnan tavoitteen, kuka olisi uskonut, että voisin saavuttaa 500 000? Moore pohti tietämättä, että tämäkin summa olisi pian jo kolminkertaistunut.

Rahaa kampanjaan on lahjoittanut tähän mennessä pitkälti yli 70 000 ihmistä. Heidän joukossaan ovat muun muassa tv-juontaja ja toimittaja Piers Morgan sekä australialainen laulaja-näyttelijä Jason Donovan.

– Kapteeni Tom Moore, kiitoksia palveluksistanne tälle maalle. Olen niin iloinen, että pystyimme loistavan NHS:n avulla saamaan teidät takaisin ja tien päälle, Morgan sanoi Daily Mailin mukaan kertoessaan kampanjaan tekemästään 10 000 punnan lahjoituksesta.

BBC:n mukaan Moore joutui viikonlopun kuumien säiden myötä hieman tinkimään 10 kierroksen päivätavoitteestaan, mutta hän oli silti edellä aikataulustaan. Moore aikoo nyt saada kaikki luvatut kierrokset täyteen torstaihin mennessä, vaikka alkuperäinen määräpäivä olisi ollut vasta 100-vuotispäivänä 30. huhtikuuta.

Varainkeruukampanjan esittelytekstin mukaan Moore kasvoi Yorkshiren Keighleyssä ja värväytyi armeijaan toisen maailmansodan alkuvaiheessa.

– Muista, että tänään on hyvä päivä. Ja huomenna ymmärrät, että kaikki on silloin paremmin kuin tänään, vaikka tänäänkin kaikki on ihan hyvin. Ja minun tämä päiväni on ihan hyvä. Ja minun huomiseni tulee varmastikin olemaan ihan hyvä. Tällä tavalla olen aina ajatellut asioista. Huominen tulee olemaan hyvä päivä, Moore mietti Reutersin haastattelussa.