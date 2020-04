Tanska ryhtyy purkamaan koronaviruksen vuoksi aloitettuja rajoituksia keskiviikkona.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin mukaan maa aikoo purkaa aiempaa useampia koronarajoituksia, sillä koronaviruksen vuoksi kuolleiden ja sairaalahoitoon joutuneiden määrät ovat tasaantuneet.

Tanska on aiemmin ilmoittanut ryhtyvänsä purkamaan koronarajoituksia huomisesta eli keskiviikosta 15. huhtikuuta alkaen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksena oli tuolloin avata maan päiväkodit sekä aloittaa koulujen 1.–5. luokkien lähiopetus. Tästä suunnitelmasta on myös tarkoitus pitää kiinni.

Tanskan parlamentin on tarkoitus keskustella hallituksen esityksestä yhteiskunnan avaamiseen tähtäävistä toimien aikaistamisesta myöhemmin tiistaina. Frederiksenin hallitusta on arvosteltu päätöksestä pitää useimmat pienet liikkeet, kuten ravintolat ja parturit, suljettuina.

Tanskassa on ollut käytössä 11. maaliskuuta voimaan tulleet tiukat rajoitustoimet, joiden seurauksena koko maa on käytännössä ollut kiinni. Valtakunnan rajojen, baarien, ravintoloiden, kuntosalien ja kampaamoiden oli suunnitelman mukaan tarkoitus pysyä kiinni 10. toukokuuta saakka. Sama aikaraja on koskenut julkisia tiloja, kuten kirjastoja ja kirkkoja sekä 6.–10. luokkien lähiopetusta kouluissa.

Tanskassa oli tiistaihin mennessä kuollut koronaviruksen seurauksena 299 ihmistä. Sairauden vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä on pudonnut maassa viimeisen kahden viikon ajan.