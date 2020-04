Lukuisat tutkijat lyttäävät täysin Ruotsin koronalinjan Dagens Nyheterille: ”Ruotsissa kuolee kymmenen kertaa enemmän kuin Suomessa”

Joukko tutkijoita arvostelee rajusti Ruotsin koronatoimia sanomalehti Dagens Nyheterin kirjoituksessa.

Ruotsissa maan koronastrategian arvostelu yltyy edelleen. Useimmista muista maista poiketen Ruotsi on viimeisen saakka vältellyt pakkoon perustavia eristystoimia, mutta nopeasti kohoavien kuolinlukujen ja kiihtyvän kritiikin seurauksena linja on muuttumassa.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin julkaisemassa kirjoituksessa 22 ruotsalaistutkijaa haukkuun Ruotsin koronatoimet lyttyyn. Allekirjoittajien joukossa on lääketieteen professoreita, lääkäreitä ja epidemiologeja, joiden mielestä maan terveysviranomaiset eivät ole olleet ajan tasalla kriisin hoidossa.

– Ruotsissa kuolonuhrien määrä nousee samalle tasolle Italian kanssa, toisin kuin naapurimaissa. Vaaleilla valittujen henkilöiden, niiden joilla on yli vastuu, on puututtava asiaan, muuta vaihtoehtoa ei ole, asiantuntijat kirjoittavat.

Kirjoituksessa Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kerrotaan kuolleen huhtikuun 7. ja 9. päivän välisenä aikana 10,2 ihmistä miljoonaa ihmistä kohden. Italiassa sama luku oli 9,7, Tanskassa 2,9, Norjassa 2,0 ja Suomessa 0,9. Luvut ovat peräisin Worldometer-sivustolta.

– Näin olleen Ruotsissa kuolee koronavirukseen enemmän kuin kymmenen kertaa enemmän ihmisiä kuin naapurimaa Suomessa. Suomessa kaikki kahvilat ja ravintolat on suljettu. Suomessa kaikki koulut on suljettu (paitsi kun on erityistarvetta esikouluun ja alempien luokkien kouluun). Suomessa yli kymmenen ihmisen kokoontumiset on kielletty, tutkijat luettelevat.

Kirjoituksessa myös siteerataan presidentti Sauli Niinistöä, jota Dagens Nyheter haastatteli viime viikolla.

– Myös me aloitimme suosituksilla. Mutta ihmisiä ei voi suostutella olemaan syömättä ulkona jos ravintolat ovat vielä auki, Niinistö toteaa haastattelussa.

Tutkijoiden mukaan Ruotsin viranomaiset ovat epäonnistuneet reagoidessaan koronaviruksen leviämisestä tehtyihin ennusteisiin, eikä esimerkiksi testausmahdollisuuksia tai suojavälineiden saatavuutta ole pyritty parantamaan. Heidän mukaansa tartunnan saaneiden ja tautiin kuolleiden määrät eivät olisi niin suuria, jos Ruotsilla olisi ollut toimiva strategia epidemiaan vastaamiseksi.

Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell vastasi Aftonbladetin mukaan tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tutkijoille sanomalla näiden käyttämien lukujen olevan virheellisiä. Hänen mukaansa pääsiäisviikonlopun osalta luvut tulevat jäljessä, ja luotettavaa tietoa viime päivien kuolemista on saatavilla vasta huomenna.

Tegnell kiistää väitteen, jonka mukaan Ruotsilla ei olisi tarkkaan mietittyä strategiaa koronakriisin hoitoon. Hänen mukaansa Ruotsin kuolinluvut eivät myöskään eroa merkittävästi sen naapurimaista. Tegnellin mukaan ero muihin Pohjoismaihin selittyisi sillä, että Ruotsissa koronavirus on päässyt leviämään vanhusten palvelutaloihin, joka on aiheuttanut paljon kuolemia.

Juttua muokattu 14.4. klo 17:02: Lisätty Anders Tegnellin kommentit.