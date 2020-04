Video: Newyorkilainen sairaala juhlii koronasta parantuneita legendaarisen kasarihitin tahtiin

New Yorkin Queensissa sijaitseva presbyteerinen sairaala kotiuttaa koronasta parantuneet kasarihitin tahtiin.

Queensin presbyteerisen sairaalan johtajan mukaan henkilökunta saa toivoa jokaisesta parantuneesta koronaviruspotilaasta.

Koronavirustartunnan maailmalla saaneiden määrä ylittää mahdollisesti jo tiistaina kahden miljoonan ihmisen rajapyykin. Hieman vähemmälle huomiolle on jäänyt se seikka, että maailmassa on rekisteröity pian myös puoli miljoonaa tapausta, joissa potilas on virallisesti parantunut koronasta.

Sairaalat eri puolilla maailmaa ovat jo pidemmän aikaa jakaneet sosiaalisessa mediassa videoita, joilla henkilökunta saattelee parantuneita kotimatkalle aplodein.¨

New Yorkin Queensissa toimiva presbyteerinen sairaala on vienyt koronapotilaiden kotiutusseremoniat astetta pidemmälle. ABC-kanavan aamuohjelma Good Morning America kuvaili sairaalan tapaa sanalla ”inspiroiva”.

Jokainen parantunut saatellaan ulos sairaalasta Journey-yhtyeen 80-luvulla julkaiseman, legendaarisen Don’t Stop Believin’ -hitin tahtiin. GMA julkaisi Twitterissä myös lyhyen videon, jolla kaksi potilasta riemuitsi paranemisestaan yhdessä henkilökunnan kanssa.

Don’t Stop Believin’ -hittiä on kuvailtu muun muassa ”täydelliseksi rock-kappaleeksi”, ja sen viehätyksen on arveltu kiteytyvän sanoituksen ydinsanomaan itseensä uskomisen tärkeydestä. Suomeksi muotoon ”Älä lakkaa uskomasta” kääntyvä nimi sopii siis hyvin myös koronaviruksen voittaneisiin sekä heitä hoitaneisiin.

– Jokainen potilaan kotiuttaminen antaa toivoa sairaalan henkilökunnalle. He saavat rohkaisua nähdessään potilaidensa parantuvan ja lähtevän kotiin, sairaalan johtaja Jaclyn Mucaria kertoi Good Morning Americalle.

New Yorkin osavaltiota pidetään tällä hetkellä maailman koronaviruspandemian keskuksena, sillä koronavirustartuntojen määrä on siellä jo korkeampi kuin missään yksittäisessä valtiossa koko Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Tiistaina 200 000:sta tartunnasta puuttui enää muutamia tuhansia.

Näistä tartunnoista suunnilleen puolet on todettu New Yorkin kaupungissa, ja näistä tapauksista peräti yli kolmannes on Queensin alueelta.