Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat lakia, sillä esimerkiksi toimittajia ja poliitikkoja pysyy edelleen telkien takana.

Turkin parlamentti hyväksyi tiistaina lain, joka sallii kymmenien tuhansien vankien vapauttamisen turvallisuustoimenpiteenä koronaviruspandemiassa. Laki vaikuttaa monenlaisiin vankeihin, kuten raskaana oleviin naisiin sekä iäkkäisiin ihmisiin, joilla on terveysongelmia. Murhista, seksuaalirikoksista tai huumerikoksista tuomittuja laki ei kuitenkaan koske.

AKP-puolueen mukaan lain myötä noin 45 000 vankia vapautuu ehdonalaiseen. Määrä nousee 90 000:een, kun huomioidaan ne, jotka asetetaan kotiarestiin-

Ihmisoikeusjärjestöt Human Rights Watch ja Amnesty International ovat arvostelleet lakia siksi, että siinä ei huomioida kiistellyn terrorismin vastaisen lain nojalla syytettyjä tai tutkintavankeudessa olevia toimittajia, poliitikkoja ja asianajajia. Tässä joukossa on ihmisiä, jotka esimerkiksi odottavat oikeudenkäyntinsä alkamista.

Yksi vankeudessa olevista on kurdipoliitikko Selahattin Demirtas, jonka asianajaja Mahsuni Karaman kertoo anoneensa asiakkaansa vapauttamista terveyssyistä. Päätöstä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Demirtasilla on korkea verenpaine ja hänet vietiin joulukuussa sairaalaan, kun hän oli luhistunut sellissään. Demirtas valitti tuolloin rintakivusta ja hengitysvaikeuksista, ja hän sai ensiapua vankilassa.

Kurdipoliitikko on yksi kymmenistä tuhansista ihmisistä, jotka Turkki pani vankilaan vuoden 2016 vallankumousyrityksen jälkeen syytettyinä yhteyksistä kurditaistelijoihin tai Yhdysvalloissa asuvan lahkojohtaja Fethullah Gülenin väitettyyn islamistiseen verkostoon.

Turkin viranomaisten mukaan yhteensä 17 vankia on saanut koronavirustartunnan. Kolme heistä on kuollut ja yksi kroonisesti sairas on tehohoidossa. Loppujen kerrotaan olevan sairaalassa mutta hyvässä kunnossa.

Turkin terveysministeriön maanantaina julkaisemista luvuista ilmeni, että maassa on todettu yli 61 000 tartuntaa ja lähes 1 300 ihmistä on kuollut.