Koronavirusta vastaan kehitteillä jo 70 rokotetta – nämä neljä ovat pisimmällä

Neljä tahoa maailmassa on vienyt koronavirusrokotteen kehittämisen niin pitkälle, että testaaminen ihmisillä on aloitettu.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koronavirukseen on tällä hetkellä kehitteillä peräti 70 rokotetta maailmanlaajuisesti. Näistä neljän kehitystyössä on edetty jo niin pitkälle, että niiden kehittämisessä on päästy niin sanottuun kliiniseen vaiheeseen eli käynnistämään testit ihmisillä.

Katso yllä olevalta videolta: Mikä on uusi koronavirus SARS-CoV-2?

Rokotteen kliininen kehitys jakautuu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa rokotetta tutkitaan pienellä joukolla vapaaehtoisia. Toisessa vaiheessa rokotetta siirrytään tutkimaan varsinaisessa kohderyhmässä. Kolmannessa vaiheessa rokotteella tehdään laajamittaisia tutkimuksia. Viimeisessä, neljännessä vaiheessa rokotteen väestövaikutusten seurantaa jatketaan markkinoille tulon jälkeen.

Arvioiden mukaan koronavirukselta suojaava rokote voisi saapua markkinoille vuonna 2021.

Kaikista pisimmälle koronarokotteen kehittämisessä ovat edenneet Hongkongin pörssiin listattu yritys nimeltä CanSino Biologics sekä Pekingin bioteknologian instituutti. Molemmat ovat päässeet rokotteen kliinisessä kehityksessä vaiheeseen 2. Rokotteen tehoa ja turvallisuutta on siis alettu tutkia vapaaehtoisia suuremmassa joukossa.

Vapaaehtoisilla testaamiseen, eli rokotteen kliinisen kehitystyön vaiheeseen 1 ovat WHO:n mukaan päässeet amerikkalaiset lääkevalmistajat Moderna sekä Inovio Pharmaceuticals.

Kehitystyötä koronarokotteen aikaansaamiseksi on viety eteenpäin ennennäkemättömällä vauhdilla, sillä tartuntataudin ei uskota häviävän kokonaan pelkästään sen leviämistä ehkäisemällä. Toistaiseksi on arvioitu, että vaikka pandemia laantuisikin, koronavirus jäisi kiertämään maapalloa jokseenkin pysyvästi.

Tavallisesti rokotteen kehittämisessä kestää helposti jopa 10-15 vuotta.

Normaaliolosuhteissa rokotteiden saaminen markkinoille kestää pitkään – jopa 10–15 vuotta, mutta nyt, pandemian riivatessa käytännössä koko maapalloa, koronarokotteen kehittämisaika pyritään puristamaan reiluun vuoteen.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että rokotteen kehittämistyössä on pyritty saamaan ajallisia säästöjä esimerkiksi eläinkokeista luopumalla. Bloombergin mukaan ainakin amerikkalaisyritys Moderna sai luvan käynnistää rokotteen kliiniset tutkimukset ilman eläinkokeita, vaikka yritys ei ole toistaiseksi saanut markkinoille vielä ensimmäistäkään lääkettä.

WHO:n mukaan rokotteen kehittämisen prekliinisessä vaiheessa on tällä hetkellä 66 yritystä tai yhteisöä. Prekliinisessä vaiheessa rokotetta tutkitaan laboratoriossa ja selvitetään perustietoja sen toimivuudesta sekä turvallisuudesta.

Katso alla olevalta videolta mallinnos siitä, kuinka aerosolipilvi lentää lähiympäristöön ihmisen yskiessä.