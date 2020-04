Koronavirukseen sairastuneiden määrä on jälleen noussut Kiinassa ja herättänyt pelkoa toisesta tautiaallosta.

Kiinassa koronanvastaisen taistelun huomio on nyt kiinnittynyt Venäjän vastaiselle rajalle Koillis-Kiinassa.

Päivittäisten koronatartuntojen määrä on noussut Kiinassa suurimmaksi liki kuuteen viikkoon. Yli 90 prosenttia tapauksista on todettu ulkomailta saapuneilta.

Koronavirus alkoi levitä Kiinan Wuhanista vuoden vaihteessa. Nyt Kiinassa on vihdoin purettu eristystoimia ja talous yritetään saada käyntiin. Ulkomaalaislähtöisten tartuntojen kasvu herättää kuitenkin pelkoa toisesta covid-19-taudin aallosta.

Maanantaina Kiinassa raportoitiin 108 koronatartunnasta, kun päivää aiemmin lukema oli 99.

Suurin osa maanantaina kerrotuista tartunnoista todettiin pohjoisessa Heilongjiangin maakunnassa, joka sijaitsee Kiinan Venäjän-vastaisella rajalla.

Raja on suljettu muilta kuin Kiinan kansalaista. Rajakaupunki Suifenhen kautta kulkeva reitti on ollut yksi harvoista, mitä kautta kotimahaan haluavat kiinalaiset voivat ylittää rajan Kiinan rajoitettua ulkomaanlentojen määrää.

Kiinalaisia onkin lentänyt Moskovasta Vladivostokiin toiveena päästä sieltä maateitse Kiinaan.

Kiinan Vladivostokin konsulaatin mukaan 243 koronaan sairastunutta kiinalaista on jo ylittänyt rajan.

Maanantain uusista tartunnoista 98 oli ulkomailta saapuneilta. Puolet heistä ovat Kiinan kansalaisia, jotka palasivat Venäjältä, missä koronatilanne synkkenee kovaa vauhtia.

Venäjän viranomaisten mukaan maassa oli maanantaina todettu 2 558 uutta koronavirustartuntaa, mikä on suurin päiväkohtainen määrä tähän mennessä. Kuolleiden määrä nousi 18:lla ja oli yhteensä 148.

– Olimme aina luullet pikkukaupunkimme olevan turvallisin paikka, totesi Suifenhessa asuva Zhu Reutersille.

– Jotkut Kiinan kansalaiset haluavat takaisin rajan yli, mutta se ei ole kovin järkevää. Miksi heidän täytyy tulla tänne?

Venäläistä maatuskanukkea esittävä patsas Suifenhen kaupungissa.

Suifenhen rajakaupunki on laitettu eristyksiin Venäjältä saapuvien koronatartuntojen vuoksi.

Sunnuntaina Suifenhen kadut olivat liki autiot viranomaisten viime viikolla julistamien liikkumis- ja kokoontumiskieltojen vuoksi. Rajoitukset ovat vastaavia kuin Wuhanissa.

Suifenheen ja Heilongjiangin maakunnan pääkaupunkiin Harbiniin on julistettu 28 päivän karanteeni sekä testauspakko ulkomailta saapuville.

Suifenhen asukkaiden mukaan kaupungista on paennut paljon väkeä tartuntojen pelossa. Jäljelle jääneet vakuuttavat luottavansa viranomaisten määräämiin toimiin.

– En ole huolissani. Jos täällä leviäisi sisäinen epidemia, niin silloin olisi, mutta meillä ei ole yhtään tapausta. Kaikki tartunnat ovat tulleet rajan toiselta puolelta, mutta sen saaneet on laitettu karanteeniin, kertoi Suifenhen asukas Zhao Wei.

Shanghaissa viranomaiset testasivat perjantaina Moskovasta saapuneen Aeroflotin lennon matkustajat ja 60:llä heistä oli koronavirustartunta.

Pekingin tartuntatautikeskuksen varajohtaja Pang Xinghuon mukaan paikallisesti leviävien tartuntojen määrä pääkaupungissa on vähäinen.

– Ulkomailta tuleva tartuntariski on silti suuri Pekingissä myös huhtikuun toisella puoliskolla, Pang varoitti.

Maskilla suojautunut junamatkustaja Suifenhessa lauantaina.

Kiinan rajan yli saapuu nyt 90 prosenttia vähemmän ihmisiä ja kaikki ei-välttämätön matkustamien on pyritty lopettamaan, kertoi rajaviranomaisten edustaja Liu Haitao.

– Meillä on pitkät maarajat ja virallisten rajanylityspaikkojen lisäksi siellä on runsaasti vuoristosolia, polkuja, lauttayhteyksiä ja pieniä teitä, joten tilanne on hyvin mutkikas, Liu huomauttaa.

Sunnuntaihin mennessä Kiinassa on ilmoitettu yhteensä 82 160 koronatapausta. Epidemian oltua pahimmillaan helmikuun puolivälissä raportoitiin yhdessä päivässä 15 000 uutta tartuntaa.

Venäjällä oli maanantaihin mennessä todettu yli 18 000 koronatartuntaa.