Ruotsalaislehdet: Göteborgissa tehohoitopotilaita hoidetaan kenttäsairaalassa, jossa ei lääkäreiden mukaan ole edes juoksevaa vettä – ”Tässä leikitään ihmishengillä”

Ruotsissa koronaviruspotilaiden määrä on noussut jyrkästi. Ruotsi on reagoinut tilanteeseen kokoamalla kenttäsairaaloita.

Tällä viikolla Ruotsin Göteborgissa avattiin uusi kenttäsairaala koronapotilaille. IVA Kronan -kenttäsairaala on pian avautumisensa jälkeen nostattanut lääkäreiden keskuudessa ankaraa kritiikkiä sen puutteiden vuoksi.

– Teltassa ei ole juoksevaa vettä eikä viemäröintiä. Siellä on tungosta, ja potilaiden täytyy maata huomattavasti lähempänä toisiaan kuin tavallisella osastolla. Lisäksi ilmanvaihto on heikkoa ja hengityskoneet ovat hyvin vanhoja, eräs ylilääkäri kritisoi Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle.

– Tämä on suuri kokeilu. Tässä leikitään ihmishengillä.

Huolta lisää entisestään se, että kenttäsairaalassa hoidetaan jopa tehohoitopotilaita.

– Ei ole mitään syytä olla antamatta vakavasti sairaille potilaillemme parasta mahdollista tehohoitoa. Sellaista hoitoa ei tässä teltassa voida antaa, sanoi toinen, niin ikään nimettömänä pysytellyt lääkäri.

Myös Expressenin haastattelema lääkäri Ingrid Stubelius varoitti, että teltan varusteluissa on suuria puutteita.

– Me lääkärit joudumme työskentelemään ympäristössä, johon emme ole tottuneet. Uskomme, että tehohoito tulisi suorittaa ensisijaisesti sairaalassa, Stubelius sanoi.

Ilmakuva kenttäsairaalasta.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kahden teltan katoista vuoti vettä sisälle, kertoo Aftonbladet. Aftonbladetin mukaan kenttäsairaalassa oli sunnuntaina iltapäivällä yhdeksän potilasta.

IVA Kronanin operatiivinen johtaja Henrik Sundeman vahvisti Aftonbladetille, että teltassa tosiaan on ahtaampaa kuin tavanomaisella sairaalaosastolla.

– Mutta teltassa on juoksevaa vettä, ja se on rakennettu sairaalan viereen, joten meidän ei tarvitse asentaa väliaikaisia käymälöitä, Sundeman vakuutti.

Expressenin mukaan Sundeman sanoi myös, ettei teltassa hoideta vakavimmin sairaita, vaan heitä hoidetaan sisällä sairaalassa. Sundeman vastasi hengityskoneita koskevaan kritiikkiin sanomalla, että teltassa olevat hengityskoneet ovat vanhempaa mallia, mutta ne eivät ole missään nimessä huonoja, vaan ”hyvin toimivia laitteita”.

Göteborgin kenttäsairaalassa on tällä hetkellä kaikkiaan 20 tehohoitopaikkaa.

SVT kertoo, että Göteborgissa sijaitseva Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala pyritään pitämään mahdollisimman vapaana koronaviruspotilaista, jotta muut potilaat eivät joutuisi tartuntavaaraan. Koronapotilaiden hoitoa on sen vuoksi keskitetty Sahlgrenskan itäiseen sairaalan (Östra sjukhuset), jonka viereen telttasairaala on rakennettu.

SVT kirjoittaa tämän tarkoittavan sitä, että tällä hetkellä Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan täysin varustellut tehohoitopaikat ovat tyhjiä.

– Yleinen arvio on, että on hyvä, että testaamme ja käytämme telttaa nyt hiljaisemmassa vaiheessa. Nyt voimme nähdä, että kaikki osaset toimivat, ennen kuin joudumme tilanteeseen, jossa siitä tulee erittäin vaikeaa, ylilääkäri Per Karlsson kommentoi SVT:lle.

Hän korosti myös, että tilanne terveydenhuollossa on poikkeuksellinen. Kriitikot eivät kuitenkaan nielleet tätä.

– Haluaisin nähdä sen ihmisen, joka on vakavasti sairas ja haluaa vapaaehtoisesti osallistua tällaiseen kokeiluun. Jos toimintaa halutaan testata, olisi järkevämpää siirtää vähemmän sairaita potilaita sinne. Nyt tämä vaarantaa ihmisten hengen, SVT:n haastattelema ylilääkäri kritisoi.

Göteborgin lisäksi myös ainakin Tukholmaan on koottu armeijan kenttäsairaala koronaviruspotilaita varten.

Kenttäsairaala on rakennettu Sahlgrenskan itäisen sairaalan (Östra sjukhuset) viereen.

Ruotsissa suojatoimet koronaa vastaan ovat olleet huomattavasi löyhemmät kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi koulut ja ravintolat ovat saaneet olla pitkään auki epidemian edetessä, vaikka useimmat maat ovat samaan aikaan päätyneet rajoittamaan kansalaisten liikkumista tehokkaammin.

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n haastattelussa pääministeri Stefan Löfven sanoi lauantaina, että Ruotsi kohtasi koronavirusepidemian valmistautumattomana.

Koronavirustartuntoja seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Ruotsissa on nyt vahvistettu kaikkiaan lähes 10 500 tartuntaa. Koronavirukseen on Ruotsissa kuollut 899 ihmistä.