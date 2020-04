Lehti: Trump väisteli viikkoja koronavaroituksia – 5 hämmentävää yksityiskohtaa

Presidentti Donald Trump on viime viikot puhunut laveasti koronatilanteesta tiedotustilaisuuksissaan, jotka ovat keränneet paljon amerikkalaiskatsojia.

Presidentti Trump ei piitannut hänelle tuoduista varoituksia koronaepidemian tuhoisuudesta, kertoo New York Times.

Presidentti Donald Trump on pitänyt päivittäin pitkiä tiedotustilaisuuksia koronaepidemian vuoksi. Yhdysvalloissa on eniten koronatartuntoja ja -kuolemia maailmassa. Jo yli puoli miljoonaa ihmistä on sairastunut virukseen ja 21 300 kuollut sen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Valkoisen talon reagointi kriisiin oli kuitenkin takkuisaa, paljastaa New York Timesin laaja selvitys.

Lehti on haastatellut kymmeniä entisiä ja nykyisiä valtion virkailijoita sekä tutkinut sähköposteja ja muita aiemmin julkaisemattomia lähteitä hallinnon toimenpiteistä tappavan viruksen levitessä.

NYT:n mukaan presidenttiä varoitettiin jo tammikuun lopulla viruksen leviämisestä Yhdysvaltoihin. Raportissa suositeltiin kehottamaan amerikkalaisia pysyttelemään kotona sekä eristämään suurkaupunkeja. Presidentti Trump ei kuitenkaan tarttunut ehdotuksiin kuin vasta maaliskuussa.

Varoituksia antoivat Trumpin talousneuvonantaja Peter Navarro sekä terveysministeri Alex M. Azar II. Navarro huomautti, että pandemiasta voi aiheutua jopa puolen miljoonan ihmisen kuolema sekä huikeat taloudelliset menetykset.

Trump totesi terveysministerin vain lietsovan paniikkia. Helmikuun kolmannella viikolla hallinnon terveysasiantuntijat neuvoivat Trumpia varoittamaan kansakuntaa ja kehottaa välttämään sosiaalisia kontakteja ja pysyttelemään kotona. Valkoisessa talossa kehotukset hyväksyttiin vasta viikkoja myöhemmin, kun epidemia oli jo valloillaan.

New York Timesin mukaan Trump oli asian vakavuuden vihdoin tajuttuaan shokissa ja lannistunut. Trump oli laskenut Yhdysvaltain kasvavan talouden olevan valtti uudelleenvalinnalleen, mutta nyt suunnitelmat menivät pirstaleiksi.

Muun muassa nämä viisi kohtaa ovat hämmentäviä Valkoisen talon koronatoiminnassa: