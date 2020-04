Opiskelija kertoo, miten Wuhanin pitkä kotieristys vaikutti mielenterveyteen – nyt hän ei pääse kotiin, vaikka karanteeni on purettu

Hubein maakunnan koronaeristystoimet purettiin, mutta pakistanilaisopiskelija on vaikeassa tilanteessa Wuhanissa.

Yli tuhat pakistanilaista opiskelijaa on jumissa Kiinassa vaikka hallitus on purkanut Hubein maakunnan tiukat eristystoimet, Reuters uutisoi. Sen lisäksi, ettei lentoja takaisin kotimaahan ole saatavilla, on pohdittava, haluavatko opiskelijat palata koronaviruksen runtelemaan Pakistaniin, ennen kuin epidemia on kotona laantunut.

Koronavirukseen sairastuneiden määrä on jyrkässä nousussa Pakistanissa. Todettuja tapauksia oli perjantaina yli 4000. 66 pakistanilaista on kuollut viruksen seurauksena.

Pakistanilainen tietotekniikan opiskelija Mir Hassan on samassa veneessä yhdessä maanmiestensä kanssa.

Katso yllä olevalta videolta Hassanin kertomus vaikeasta tilanteesta.

Mir Hassan jäi jumiin Kiinan Wuhaniin tiukkojen eristysmääräysten seurauksena.

Hiljentynyt katu Pakistanissa, Karachin miljoonakaupungissa koronaviruksen leviämisen estämiseen pyrkivien määräysten seurauksena.

Pakistanin huolestuttavasta koronavirustilanteesta huolimatta Hassan haluaisi päästä kotiin. Kotimaan hallitus ei kuitenkaan ole toistaiseksi tarjonnut lennätysapua pakistanilaisille.

– Haluaisin tietysti mennä kotiin, Hassan kertoo Reutersille.

– Soitan joka päivä äidilleni – hän itkee usein. Silloin stressaannun ja masennun.

Pitkäaikainen eristäytyminen asuntoonsa aiheutti Hassanille mielenterveydellisiä ongelmia – hän kertoo kärsineensä masennuksesta ja ahdistuksesta. Hän ei päässyt opiskelijatovereidensa kanssa tekemään töitä, koska kaikki heidän opiskelutilansa oli suljettu eristystoimien ajaksi.

– Meillä on ollut psykologisia ongelmia sen seurauksena, että olimme neljän seinän sisällä.

Nainen pyöräilee Wuhanissa Kiinan hallituksen purettua Hubein maakunnan eristysmääräykset.

Hassanin isä menehtyi sinä aikana, kun hän oli jumissa Wuhanissa. Kun he puhuivat viimeistä kertaa puhelimessa, isä oli toivonut poikansa pikaista palaamista kotii.

– Tällaisten haasteiden kohtaaminen on kaikin puolin vaikeaa meille kaikille, hän toteaa Reutersille.

Vaikeista kokemuksistaan huolimatta Hassan vetoaa pakistanilaisiin, että he oppisivat jotain Wuhanin tapauksesta. Hän toivoo, että ihmiset pysyisivät kotonaan ja välttäisivät sosiaalisia kontakteja.