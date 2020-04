Voidaanko aborttien tekeminen lopettaa koronapandemian takia? Yhdysvalloissa korkein oikeus pui Texasin päätöstä

Texasin kuvernööri katsoo, ettei raskaudenkeskeytys ole välttämätön toimenpide. Arvostelijoiden mukaan konservatiivit käyttävät koronavirusta aborttioikeuden rajaamiseen.

Yhdysvalloissa kiista aborttioikeudesta korona-aikana menee korkeimman oikeuden käsittelyyn. Oikeuden pitää ratkaista, onko abortti sellainen ei-välttämätön toimenpide, jota ei tarvitse tarjota viruspandemian aikana.

Taustalla on Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbottin päätös kieltää raskaudenkeskeytysten tekeminen osavaltiossa toistaiseksi. Abbottin mukaan tarkoituksena on säästää terveydenhuollon resursseja koronapotilaiden hoitoon.

Aborttioikeuden puolustajat katsovat, että konservatiiviset voimat Yhdysvalloissa yrittävät käyttää koronapandemiaa oman ideologiansa edistämiseen. He korostavat, että abortti on toimenpide, jota ei voi lykätä. Myös useat asiantuntijat ovat varoittaneet, että jos naiset eivät pysty saamaan raskaudenkeskeytystä kotiosavaltiossaan, he joutuvat matkustamaan sitä varten muualle, mikä osaltaan lisää vaaraa koronaviruksen leviämisestä.

Texasin lisäksi ainakin Ohiossa, Alabamassa ja Oklahomassa on käynnissä oikeusjuttuja aborttioikeuden rajaamisesta koronan takia.

Korkeimman oikeuden vuonna 1973 tekemän päätöksen mukaan Yhdysvalloissa naisilla on perustuslaillinen oikeus aborttiin. Kuuluisa oikeusjuttu tunnetaan nimellä Roe vs. Wade.