Edelleen sairaalassa oleva pääministeri Johnson kiitti hoitohenkilöstöä lyhyessä lausunnossa – ”Olen heille henkeni velkaa”

Koronaviruksen kanssa kamppaillut Johnson on ollut sairaalahoidossa viime sunnuntaista lähtien.

Britanniassa sairaalahoidossa oleva pääministeri Boris Johnson on kiittänyt terveydenhoidon henkilökuntaa lyhyessä lausunnossa. Uutistoimisto PA:n uutisoima lausunto on ensimmäinen, jonka Johnson on antanut sairaalaan joutumisensa jälkeen, kertovat muun muassa Guardian-lehti ja uutiskanava CNN.

Koronavirustartunnastaan maaliskuun lopulla kertonut Johnson on ollut sairaalahoidossa viime sunnuntaista lähtien.

– En voi kiittää heitä kylliksi. Olen heille henkeni velkaa, pääministeri sanoi St. Thomasin sairaalan henkilökunnasta.

Johnson oli tehohoidossa kolme vuorokautta, mutta on sittemmin siirtynyt tavalliselle osastolle. Lauantaina hänen kerrottiin kykenevän tekemään vuodeosastolla lyhyitä kävelymatkoja. Sunnuntain vastainen yö oli pääministerille seitsemäs sairaalassa.

Johnsonia tuuraa ulkoministeri DominicRaab.

Epidemian huippu todennäköisesti vasta edessä

Koronavirusepidemian huipun arvioidaan olevan Britanniassa vasta tulossa. Maassa oli raportoitu Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan varhain sunnuntaina lähes 80 000 todettua tartuntaa. Kuolleita on ainakin 9 875. Perjantaina uusia kuolemia raportoitiin noin 980, lauantaina noin 920.

Väkilukuun suhteutettuna Britanniassa on kuollut 145 ihmistä miljoonaa asukasta kohti, kertoo tilastosivusto Worldometer. Suhdeluku on kuitenkin huomattavasti alhaisempi kuin esimerkiksi Espanjassa, Italiassa, Belgiassa ja Ranskassa. Suomessa suhdeluku on yhdeksän kuollutta miljoonaa asukasta kohti.

Britannian viranomaiset jännittivät lauantaina, miten kuuliaisesti kansalaiset noudattavat kotonapysymiskäskyjä sään muuttuessa kesäiseksi. Osiin saarivaltiota on luvattu pääsiäisviikonloppuna jopa hellettä.