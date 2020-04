Bulgariassa kasvosuojainpakko julkisilla paikoilla

Bulgarian hallitus sanoi lauantaina, että kaikkien täytyy käyttää kasvosuojainta julkisilla paikoilla 26. huhtikuuta asti.

Suojainpakko tulee voimaan sunnuntaina, ja sillä halutaan hillitä koronaviruksen leviämistä maassa.

Suojainten käytöstä ilmoitettiin, kun maassa valmistaudutaan pääsiäisen viettoon. Ortodoksisessa Bulgariassa pääsiäinen on viikkoa myöhemmin kuin katolisissa ja protestanttisissa maissa.

Koska kasvosuojaimista on pulaa Bulgariassakin, ihmisiä ei sakoteta niiden puuttumisesta. Ihmisten täytyy kuitenkin peittää nenänsä ja suunsa jollakin muulla suojakeinolla, sanoi pääministeri Boiko Borisov.

Bulgaria oli ensimmäisiä Euroopan maita, jotka asettivat koronarajoituksia. Bulgariassa ne tulivat voimaan 13. maaliskuuta.

Maassa on varmistettuja koronavirustartuntoja 661. Viruksen aiheuttamaan tautiin on tähän mennessä kuollut 28 ihmistä. Kuolleita on miljoonaa asukasta kohti neljä.