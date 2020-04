Etelä-Koreassa aiotaan aloittaa tiukemmat toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Etelä-Koreassa on kehotettu ihmisiä pysyttelemään kotona pääsiäispyhien ajan. Samalla viranomaiset kaavailevat tiukempaa kontrollia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Etelä-Koreassa on määrätty tartuntojen vuoksi 57 000 ihmistä kotikaranteeniin. Määräystä on valvottu älypuhelimen jäljityssovelluksen kautta. Osa karanteenissa olleista on kuitenkin käynyt ulkona jättäen puhelimensa kotiin.

Siksi viranomaiset aikovat pakottaa karanteenin uhmaajat käyttämään valvontapantaa.