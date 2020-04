Ruotsi lupaa ”maailman tarkimpia kuolintilastoja” – suhteessa jo 10-kertaisesti Suomea enemmän uhreja

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on lauantaihin mennessä kuollut liki 900 ihmistä.

Kuolleita on 887, kun Suomessa lukema oli lauantaina 49. Ruotsissa ilmoitettiin lauantaina 17 uudesta tapauksesta, mikä on huomattavasti vähemmin kuin edellispäivinä. Perjantaina kerrottiin 77:stä ja torstaina yli sadasta kuolonuhrista.

Tehohoidossa oli 486 potilasta, mikä on 22 enemmän kuin perjantaina. Suomessa tehohoitopotilaita on 81.

Ruotsin terveysviranomaiset ovat jo aiemmin huomauttaneet, että osa viikonloppuisin tapahtuneista kuolemista ilmoitetaan viiveellä vasta seuraavina arkipäivinä. Ruotsin raportoinnissa on ollut jo pitkään viivettä, vaikka johtava epidemiologi Anders Tegnell on toistuvasti lupaillut, että tilanne korjautuu.

– Muutaman päivän kuluttua meillä on käytössä luultavasti maailman parhaat kuolintilastot koronan suhteen, koska voimme seurata tilannetta henkilötunnustasolla, sanoi Tegnell viikko sitten Experssenin mukaan.

Kun Ruotsissa ilmoitettiin torstaina 106 uudesta uhrista, totesi Tegnell lukemien kehittyvän ”tasaiseen” tahtiin.

– Olemme suurin piirtein samoissa lukemissa kuin viime viikon lopulla.

Ruotsin muita maita huomattavasti löyhemmät suojatoimet pandemiaa vastaan ovat herättäneet ison huomion maailmalla. Esimerkiksi presidentti Donald Trump on useasti maininnut Ruotsin varoittavana esimerkkinä.

– Meillä olisi kaksi miljoonaa kuollutta jos olisimme toimineet Ruotsin tavoin, sanoi Trump.

Ruotsin koronauhrien määrä on aivan omassa luokassaan Pohjoismaihin verrattuna. Suhteessa asukaslukuun kuolee Ruotsissa ihmisiä kymmenkertaisesti enemmän kuin Suomessa.

Suomessa covid-19-tautiin on menehtynyt nyt 9 ihmistä miljoonasta, kun Ruotsissa luku on 87 kuollutta miljoonaa asukasta kohden. Suhdeluku on melkein kaksi kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa, jossa tautiin on kuollut jo liki 19 000 ihmistä, kertovat Aftonbladetin keräämät tilastot.

Italiassa tautiin on menehtynyt 312 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

Tegnell kuitenkin huomauttaa, etteivät muut maat kykene tilastoimaan yhtä tarkoin kaikkia koronakuolemia, eli suhdeluvut eivät vastaisi todellisuutta.

– Vain Ruotsi ja muutama muu maa kykenevät siihen, kehui Tegnell.

Ruotsissa kuolleiden suurta määrä selitetään taudin leviämisellä hoivakodeissa. Ruotsissa asetettiin vierailukielto vanhainkoteihin vasta 1. huhtikuuta, kun aiemmin oli suositeltu välttää tarpeettomia käyntejä omaisten luona.

– Ruotsin korkeat kuolinluvut voivat valitettavasti liittyä hoivakoteihin. Niissä tautia on enemmän kuin osasimme ennakoida. Monien tahojen on nyt tehtävä työtä sen eteen, että ymmärtäisimme, miksi näin tapahtui ja miten rajoittaa sitä, totesi Tegnell Dagens Nyheterille.

– Kaikista Tukholmassa ilmoitetuista tapauksista 40 prosenttia oli henkilöitä, jotka asuivat vanhainkodeissa. Luvut osoittavat, että vanhainkodeissa asuvilla on huomattavasti korkeampi riski kuolla kuin muualla.

Anders Tegnell ei usko, että Ruotsin tilanne olisi erilainen, jos hoivakoteihin olisi asetettu vierailukielto aiemmin.

– Nyt ei ole aika osoitella toisia sormella vaan löytää hyvä ratkaisu.